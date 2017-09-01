39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 皮肤病 > 皮肤附属性病 > 脱发 > 正文
综合
问医生

脱发怎么办？做到这5点脱发远离你

皮肤科文章排行榜
2017-09-1239健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：脱发怎么办？脱发发生的原因很多，想要阻止脱发的发生先要了解脱发的原因，才能对症下药。下文将为你解答脱发怎么办，希望对脱发的你有所帮助。

　　对于颜值党来说，脱发是一件极其残忍之事，将他们的颜值毁于谷底。脱发发生的原因很多，想要阻止脱发的发生先要了解脱发的原因，才能对症下药。关于脱发怎么办的问题，小编就来帮你讲解下。

脱发怎么办,脱发怎么办？做到这5点脱发远离你

脱发怎么办？做到这5点脱发远离你

　　脱发怎么办？饮食调理很关键！

　　脱发的发生，与你体内的元素缺乏相关。头发较干且发梢毛躁分开者，要多补充富含植物蛋白的食物，如黑芝麻大豆玉米等。脱发且头发发黄者，说明日常饮食以纯糖类和脂肪为主，同时体力和脑力劳动频繁，导致过度疲劳，要多摄入蔬菜瓜果改善。甲状腺激素能强健发根，减少脱发，日常多摄入含碘的紫菜海带，有助于甲状腺激素的分泌。

　　脱发怎么办？心态保持平和乐观！

　　精神压力过大、用脑过度均会导致身体出些小状况，其中就包括了脱发。这是因为，人体的一切活动都是由大脑所管辖，若是大脑被过度刺激，就会导致神经功能紊乱，进而影响头发的营养供应，出现脱发。所以，无论平时遇到什么难题，都要保持一颗乐观、平和的心，一张一弛。

　　脱发怎么办？睡觉时间别缩短！

　　电子产品的泛滥，使年轻人越来越上瘾，晚上非要刷遍朋友圈才肯入睡，不知不觉也到凌晨了。殊不知，睡眠被剥夺，使毛发不能在正确的时间被新陈代谢，就会导致脱发不长新发。因此，晚上十点至凌晨两点头发更新的黄金期，建议早点上床，保持六小时以上的睡眠，让脱发见鬼去吧。

　　脱发怎么办？勤洗头多梳头！

　　梳头是中医中一个保健动作，多梳头既按摩了穴位，又能刺激头皮长新发，将脱发扼杀于摇篮。在天气热常出汗时，洗头千万别几天一次，因天天洗或隔天洗，清洁了毛发又减少头皮屑，从而预防脱发的发生。

　　脱发怎么办？别让头发处于危险环境中！

　　跟头发、头皮密切接触的无非是空气粉尘、染发制剂、洗发水等，如果这些含有对毛囊有害的成分，将会使头发处于危险环境中，从而导致脱发的发生。所以，少染发、少电发才是远离脱发的明智之举。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

脱发怎么办

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

良性恶性肿瘤的区别良性恶性肿瘤的区别
宫颈糜烂是怎么引起宫颈糜烂是怎么引起
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 菠萝汁缓解咳嗽有效吗？ 菠萝汁缓解咳嗽有效吗？

菠萝汁有时会作为一种家庭护理方式，代替药物用来缓解咳嗽…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 误区：宝宝出牙迟就是缺钙 误区：宝宝出牙迟就是缺钙

有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈