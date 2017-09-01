核心提示：脱发怎么办？脱发发生的原因很多，想要阻止脱发的发生先要了解脱发的原因，才能对症下药。下文将为你解答脱发怎么办，希望对脱发的你有所帮助。

对于颜值党来说，脱发是一件极其残忍之事，将他们的颜值毁于谷底。脱发发生的原因很多，想要阻止脱发的发生先要了解脱发的原因，才能对症下药。关于脱发怎么办的问题，小编就来帮你讲解下。

脱发怎么办？做到这5点脱发远离你



脱发怎么办？饮食调理很关键！

脱发的发生，与你体内的元素缺乏相关。头发较干且发梢毛躁分开者，要多补充富含植物蛋白的食物，如黑芝麻、大豆、玉米等。脱发且头发发黄者，说明日常饮食以纯糖类和脂肪为主，同时体力和脑力劳动频繁，导致过度疲劳，要多摄入蔬菜瓜果改善。甲状腺激素能强健发根，减少脱发，日常多摄入含碘的紫菜、海带，有助于甲状腺激素的分泌。

脱发怎么办？心态保持平和乐观！

精神压力过大、用脑过度均会导致身体出些小状况，其中就包括了脱发。这是因为，人体的一切活动都是由大脑所管辖，若是大脑被过度刺激，就会导致神经功能紊乱，进而影响头发的营养供应，出现脱发。所以，无论平时遇到什么难题，都要保持一颗乐观、平和的心，一张一弛。

脱发怎么办？睡觉时间别缩短！

电子产品的泛滥，使年轻人越来越上瘾，晚上非要刷遍朋友圈才肯入睡，不知不觉也到凌晨了。殊不知，睡眠被剥夺，使毛发不能在正确的时间被新陈代谢，就会导致脱发不长新发。因此，晚上十点至凌晨两点头发更新的黄金期，建议早点上床，保持六小时以上的睡眠，让脱发见鬼去吧。

脱发怎么办？勤洗头多梳头！

梳头是中医中一个保健动作，多梳头既按摩了穴位，又能刺激头皮长新发，将脱发扼杀于摇篮。在天气热常出汗时，洗头千万别几天一次，因天天洗或隔天洗，清洁了毛发又减少头皮屑，从而预防脱发的发生。

脱发怎么办？别让头发处于危险环境中！

跟头发、头皮密切接触的无非是空气粉尘、染发制剂、洗发水等，如果这些含有对毛囊有害的成分，将会使头发处于危险环境中，从而导致脱发的发生。所以，少染发、少电发才是远离脱发的明智之举。