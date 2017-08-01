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染发真的会致癌？！医生说染前做这一步就没事！

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2017-08-2439健康网李元
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每当新一年开始大家都想要换个形象，让自己在春天美美哒，于是很多爱美的女性纷纷都选择染发和烫发。但是皮肤科专家提醒广大的市民，想要变美的同时也要防止染发过敏。

案例：女生染发后眼睛肿得像鸡蛋

家住番禺的小余是广州大学城的一名大三学生，春节临近的时候，为了以更好的形象迎接从北京读书回家的男朋友，她花了500块在当地一家连锁美发店把头发染成棕色。在染发时，她感觉头发有轻微的痛感，有些发热，当时她也没有很在意。当晚回家以后，小余感到颈部发热、头皮奇痒，到第二天起床，瘙痒的情况还是没有缓解，并且出现水疱、红斑，脸上发肿，两个眼睛肿的跟鸡蛋似的。小余马上前往武警番禺医院的皮肤科治疗，被诊断为接触性皮炎。

对苯二胺是强过敏物质

据皮肤科医生介绍，染发过敏属于外源物质引起的接触性皮炎，主要是因为染发剂中的化学物质引起皮肤以及全身的过敏反应，过敏物质主要是对苯二胺(PPD)。这是一种很强的致癌性、致敏性化学成分，会导致皮炎发生。目前市场上大多数的染发剂都有添加对苯二胺等有毒化学物质，一旦因为染发出现过敏，就会出现皮肤瘙痒、红肿、起皮疹，严重者还会出现过敏性休克，有生命危险。


另外，部分研究已经证实，一些劣质的染发剂中含有的铅、酚类和类苯胺等有毒物质，长期染发会使毒素蓄积，诱发皮肤癌、膀胱癌、白血病等。

重要!染发前要进行皮肤测试

医生建议，如果要保持健康，尽量不要用染发剂，若一定要染发，必须先做皮肤的测试——染发之前，先把染发剂涂少许在耳后或者手臂内侧，观察72小时，没有过敏现象方可使用。如果是皮肤较为敏感的人，最好前往医院做斑贴实验，观察72小时。


安全染发小贴士

1、选择获得“卫妆特字号”的染发剂

我国《化妆品卫生规范》中有对染发剂中的PPD浓度进行规定，浓度的最大值为6%，因此在选择染发剂时，无论是普通染发剂或者植物型染发剂，必须要获得“卫妆特字号” 标识才算安全。

2、染发前护发，给头发天然的保护膜

在计划染发的前一周内为头发进行1到2次护发，尤其是对于头发受损的发质，染发前护发可以强健毛鳞片，最大程度降低染发剂对头发的伤害。

3、染发剂避免接触皮肤，及时专业清洗不残留

染发的过程中，注意避免染发剂接触到皮肤，如果头部或者脸上不小心碰到了染发剂，要马上擦干净或者及时用凡士林涂抹。头皮比较敏感的人，可以在染发之前在额前、耳后涂上一层身体乳，最大程度避免染发剂接触到皮肤。

染完头发后要多冲洗几次，减少染发剂残留，不要用手抠头发，防止头发出现伤口，使化学物质进入血液中。


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