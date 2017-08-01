去公共泳池后要做1件事，皮肤病才不会找上你

春天是皮肤病高发的季节，身边不少朋友都抱怨自己皮肤瘙痒、长小疹子等等，对于皮肤病的发作，很多人都认为是换季的原因，其实不然。皮肤病的诱因十分复杂，一些生活小习惯也可能引起皮肤病。

试衣服时不要直接接触化纤品

买买买大家都喜欢，但是有些人在商场试完衣服，回家后皮肤就会发痒，用手抓挠以后还会长红疹。这是为什么呢?

其实试穿新衣服也会导致皮肤过敏。一些化纤或者皮毛材质的衣服在接触皮肤以后，可能会导致接触性皮炎、荨麻疹等，过敏体质尤甚。

因此，我们在试衣服的时候，尽量不要让皮肤大面积接触化纤材料，以及衣服上的金属拉链、纽扣等，因为金属表面容易释放一些金属元素(如镍)，很容易引起皮肤过敏。另外，卖衣服的服务人员也要尽量养成带棉质手套整理化纤衣物的习惯，避免因为长时间接触新衣服，导致皮肤干燥、脱皮，甚至患上湿疹等皮肤问题。





去公共游泳池游泳后注意清洁皮肤

公共泳池其实就是大型的细菌游乐场，各种各样的人会留下不同的细菌，加上公共泳池的换水频率不高，大量的细菌和病毒会长时间停留在水中，很容易引起皮肤过敏。

医生建议，在公共泳池游完泳后，应该在泳池的沐浴间洗一个温水澡，回家以后最好再冲洗一次，然后仔细擦干净，这样就可以降低皮肤过敏的几率。





预防皮肤病要注意饮食

许多人以为皮肤病是经过传染才会患上，其实，大多数的皮肤病不具备传染性，但是平时你如果吃不对东西，皮肤病也可能会“临幸”你。

1、吃太多光敏性食物。有一些蔬菜具有光敏性，比如油菜、菠菜、芹菜、白菜等，这些蔬菜后经过人体消化吸收后，如果此时人体接受长时间的日晒，就可能引起光敏性皮炎。因此，吃完此类蔬菜后要做好防晒。

2、易过敏的食物。有一些食品容易引起过敏，比如海鲜、牛奶、花生等，如果你是过敏体质，吃完这些食物后可能会出现皮肤瘙痒，继而导致皮炎、荨麻疹、湿疹等皮肤病。另外，容易过敏的人如果在感冒期间，吃下太多蛋白质丰富的食物，也容易诱发荨麻疹。

3、吃相不注意。家长在喂孩子吃水果时，尽量让水果直接入口，不要接触到脸部皮肤，比如吃香蕉、芒果、西红柿等，因为果皮中含有一些过敏物质组胺，如果接触到皮肤，可能引起口周的皮炎或者接触性皮炎。

4、服补品不分时节。有些朋友喜欢吃补品，比如人参、桂圆等，但是如果不注意食用量以及不分季节，比如天气太热的时候过多进补，就会引起口唇的疱疹、毛囊炎等皮肤病。



