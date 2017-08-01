39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 皮肤病 > 皮肤科新媒体 > 正文
综合
问医生

去公共泳池后要做1件事，皮肤病才不会找上你

皮肤科文章排行榜
2017-08-2439健康网李元
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

春天是皮肤病高发的季节，身边不少朋友都抱怨自己皮肤瘙痒、长小疹子等等，对于皮肤病的发作，很多人都认为是换季的原因，其实不然。皮肤病的诱因十分复杂，一些生活小习惯也可能引起皮肤病。

试衣服时不要直接接触化纤品

买买买大家都喜欢，但是有些人在商场试完衣服，回家后皮肤就会发痒，用手抓挠以后还会长红疹。这是为什么呢?

其实试穿新衣服也会导致皮肤过敏。一些化纤或者皮毛材质的衣服在接触皮肤以后，可能会导致接触性皮炎、荨麻疹等，过敏体质尤甚。

因此，我们在试衣服的时候，尽量不要让皮肤大面积接触化纤材料，以及衣服上的金属拉链、纽扣等，因为金属表面容易释放一些金属元素(如镍)，很容易引起皮肤过敏。另外，卖衣服的服务人员也要尽量养成带棉质手套整理化纤衣物的习惯，避免因为长时间接触新衣服，导致皮肤干燥、脱皮，甚至患上湿疹等皮肤问题。


去公共游泳池游泳后注意清洁皮肤

公共泳池其实就是大型的细菌游乐场，各种各样的人会留下不同的细菌，加上公共泳池的换水频率不高，大量的细菌和病毒会长时间停留在水中，很容易引起皮肤过敏。

医生建议，在公共泳池游完泳后，应该在泳池的沐浴间洗一个温水澡，回家以后最好再冲洗一次，然后仔细擦干净，这样就可以降低皮肤过敏的几率。


预防皮肤病要注意饮食

许多人以为皮肤病是经过传染才会患上，其实，大多数的皮肤病不具备传染性，但是平时你如果吃不对东西，皮肤病也可能会“临幸”你。

1、吃太多光敏性食物。有一些蔬菜具有光敏性，比如油菜、菠菜、芹菜、白菜等，这些蔬菜后经过人体消化吸收后，如果此时人体接受长时间的日晒，就可能引起光敏性皮炎。因此，吃完此类蔬菜后要做好防晒。

2、易过敏的食物。有一些食品容易引起过敏，比如海鲜、牛奶、花生等，如果你是过敏体质，吃完这些食物后可能会出现皮肤瘙痒，继而导致皮炎、荨麻疹、湿疹等皮肤病。另外，容易过敏的人如果在感冒期间，吃下太多蛋白质丰富的食物，也容易诱发荨麻疹。

3、吃相不注意。家长在喂孩子吃水果时，尽量让水果直接入口，不要接触到脸部皮肤，比如吃香蕉、芒果、西红柿等，因为果皮中含有一些过敏物质组胺，如果接触到皮肤，可能引起口周的皮炎或者接触性皮炎。

4、服补品不分时节。有些朋友喜欢吃补品，比如人参、桂圆等，但是如果不注意食用量以及不分季节，比如天气太热的时候过多进补，就会引起口唇的疱疹、毛囊炎等皮肤病。


综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

皮炎 皮肤病 湿疹

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

癌症饮食护理癌症饮食护理
盆腔积液盆腔积液
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 郑州做无痛人流去哪比较专业 郑州做无痛人流去哪比较专业

很多年轻男女正处于事业上升期，所以在面对生活中的意外来…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈