患了湿疹有哪些食物不能吃？

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你知道皮肤病湿疹的关系吗？湿疹（eczema）是一种常见的变态反应性、非传染性、过敏性表皮炎症，由多种内外因素引起的表皮及真皮浅层的炎症性皮肤病，一般认为与变态反应有一定关系。其临床表现具有对称性、渗出性、瘙痒性皮肤病、多形性和复发性等特点。