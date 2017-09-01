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患了湿疹有哪些食物不能吃？

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2017-09-2339健康网
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核心提示：患了湿疹有什么饮食禁忌？湿疹有哪些食物不能吃？

　　湿疹是一种常见的皮肤病，患上湿疹的患者除了要积极治疗以外，还要在生活中做好调理，这样才能促进湿疹早日康复。那么对于湿疹患者来说，有哪些食物是不适合吃的呢？



    湿疹患者别吃这些食物

　　1、致敏食物

　　鱼虾，蟹、牛羊肉、鸡、鸭、鹅、花粉等。

　　2、未经煮熟的食物

　　如生葱、生蒜、生西红柿，以及部分果实，如杏仁栗子核桃。另外部分水果，如桃、葡萄、荔枝、香蕉、菠萝、桂圆、芒果、草莓等也要少吃。

　　3、富含真菌的食品

　　如蘑菇、酒糟、米醋等。

　　4、忌刺激性食物

　　忌饮浓茶、绿豆汤、咖啡、酒，勿吃辛辣和安慰性食物。酒、烟、浓茶等物可能会增加搔痒的程度，这样会增加皮肤破损的机会，令皮损难以康复。葱、大蒜、生姜、辣椒、花椒等味辛、性温食物，也不能吃。



　　5、某些蔬菜

　　如生姜、芫荽、大头菜、香椿、尖椒等。

　　6、部分肉类

　　如牛肉、狼肉、驴肉、骆驼肉、羊肉、狗肉、鸡鸭肉、鸽子肉、鸟肉及其汤，还有各类海鲜如各种鱼类(包括鳖等)、螃蟹、虾等，建议食用猪瘦肉、鸡蛋、牛奶等。注意：不要食用熟制猪蹄！及各种熟肉制品。

　　7、部分调料

　　大料、花椒、胡椒、茴香、桂皮、芥末、芥末油、辣椒酱、火锅调料、方便面调料等。

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