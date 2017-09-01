患了湿疹有哪些食物不能吃？

核心提示：患了湿疹有什么饮食禁忌？湿疹有哪些食物不能吃？
湿疹是一种常见的皮肤病，患上湿疹的患者除了要积极治疗以外，还要在生活中做好调理，这样才能促进湿疹早日康复。那么对于湿疹患者来说，有哪些食物是不适合吃的呢？
湿疹患者别吃这些食物
1、致敏食物
2、未经煮熟的食物
如生葱、生蒜、生西红柿，以及部分果实，如杏仁、栗子、核桃。另外部分水果，如桃、葡萄、荔枝、香蕉、菠萝、桂圆、芒果、草莓等也要少吃。
3、富含真菌的食品
如蘑菇、酒糟、米醋等。
4、忌刺激性食物
忌饮浓茶、绿豆汤、咖啡、酒，勿吃辛辣和安慰性食物。酒、烟、浓茶等物可能会增加搔痒的程度，这样会增加皮肤破损的机会，令皮损难以康复。葱、大蒜、生姜、辣椒、花椒等味辛、性温食物，也不能吃。
5、某些蔬菜
如生姜、芫荽、大头菜、香椿、尖椒等。
6、部分肉类
如牛肉、狼肉、驴肉、骆驼肉、羊肉、狗肉、鸡鸭肉、鸽子肉、鸟肉及其汤，还有各类海鲜如各种鱼类(包括鳖等)、螃蟹、虾等，建议食用猪瘦肉、鸡蛋、牛奶等。注意：不要食用熟制猪蹄！及各种熟肉制品。
7、部分调料
大料、花椒、胡椒、茴香、桂皮、芥末、芥末油、辣椒酱、火锅调料、方便面调料等。
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