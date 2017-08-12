透过指甲颜色识健康 健康的指甲长啥样？

核心提示：你有关注过指甲的颜色吗？研究发现，指甲的颜色可反映身体的健康状况，下面就来了解一下，看看你是否符合健康指甲的标准。
◆指甲的颜色变化是疾病的表现
1、指甲苍白
一般来说，年龄越大，指甲苍白的可能性就越大。如果你年纪轻轻却长了双苍白的指甲，那就要注意了。你很有可能已经患上以下几种疾病：贫血、充血性心脏衰竭、糖尿病、肝病、营养不良。
2、指甲中间发白
如果你的指甲中间呈白色，边缘呈黑色，那很可能就是肝部有问题了，十有八九是肝炎。有时候，手指也可能同时显得发黄，这也是肝病的征兆。
3、黄色指甲
指甲呈黄色最常见的原因是真菌感染。随着感染不断加重，你的甲板会慢慢增厚变形。在少数情况下，黄色指甲可能是更严重疾病的征兆，如严重的甲状腺疾病、心脏病及牛皮癣等。
4、青紫指甲
若指甲呈青紫色，则要警惕雷诺综合征，着重观察有无提示全身结缔组织病的体征，如皮肤变薄、发紧、毛细血管扩张、皮疹、口唇干燥等。
5、微蓝色指甲
呈微蓝色的指甲说明体内缺氧。此时的你很可能是患上了肺部感染，如肺炎等疾病。
◆健康指甲的标准
1、健康指甲的颜色应该呈粉红色的，光滑有韧性，甲半月颜色稍淡，如果五个指头都有甲半月，那是最佳的。
1、指甲平滑光洁，甲面没有纵纹和横纹，没有干扰斑及凹凸不平的洞，指甲对称，不偏斜，无凹陷或未端向上翘起现象。
2、指甲要等于小于手指末节的1/2，指甲半月要占整个指甲板的1/5，如果10个手指甲完全没有或仅仅有一点点甲白时，这意味着身体疲劳不堪抑或正患有病痛。
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