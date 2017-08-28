襄阳治疗白癜风在什么区?白癜风发病率在逐年的提升，导致很多人都患上了白癜风疾病。白癜风疾病的出现会对患者的身心健康造成很大的伤害，会严重的影响到患者的正常生活。而且外界很多不良的因素会刺激患者的病情加重恶化，这会给患者造成很大的危害。那么，白癜风疾病到底有哪些危害?下面我们来看看白癜风医生的介绍。

1、形象危害

如果白癜风的白斑出现在患者面部等部位，会严重的影响到患者的形象。尤其是对于爱美的女性来说，这是根本就没办法接受的。白癜风的白斑多会出现在暴露的皮肤上，对患者容貌造成了很大的破坏，给患者的婚恋生活带来很大的困扰。

2、心理疾病

白癜风的白斑好发于患者皮肤明显的部位，这会对患者的容貌造成很大的伤害，给患者的自尊及自信都造成沉重打击，如果白癜风患者不能及时调节的话，很容易出现自卑、自闭的现象，严重还可能产生心理方面的疾病，如抑郁症等。

3、并发症

如果白癜风患者不及时接受治疗，就会导致白癜风的病情加重恶化，而且还会随着病情的发展出现一些并发症，如恶性贫血、恶性肿瘤和甲状腺等疾病，这些并发症会对患者的身体健康造成很大的危害，严重还会影响到白癜风的治疗效果。

以上就是对白癜风疾病到底有哪些危害的简单介绍，希望能对白癜风患者们能够有更大的帮助。如果白癜风患者的病情出现扩散或恶化的迹象，就要要及时的去医院进行专业系统的治疗，避免白癜风的病情出现加重恶化，减小白癜风疾病对患者的危害。