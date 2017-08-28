襄阳治疗白癜风到哪里?白癜风患者如果不能及时接受治疗，就会导致白癜风的病情加重恶化，白癜风的白斑发生扩散。白癜风的白斑出现在患者面部等部位，这会对患者的形象造成很大的伤害，严重的危害到患者的身心健康，给患者的正常生活带来很大的困扰。那么，得了白癜风会出现哪些危害?下面我们来看看白癜风医生的介绍。

1、形象危害

白癜风的白斑会对患者的容貌是造成很大破坏，且随着病情的扩散和颜色加深，白斑出现在患者皮肤暴露的部位，如面部和颈部等暴露部位，这样对患者的容貌的影响更大了，还会对患者的生活、学习、社交、工作等方面造成很大的影响。

2、心理危害

白癜风会使患者会出现大量负面 情绪和心理负担，这容易会影响到患者的身心健康。而且白癜风的白斑会影响到患者的形象，使患者容易遭到他人歧视和疏离，严重的打击到患者的自尊心，对患者的心理造成很大的伤害，严重可能会导致患者产生心理疾病。

3、并发症危害

随着白癜风的病情的恶化发展，患者体内的黑色素细胞的数量越来越少，加重白癜风患者的身体承受负担，可能还会引发一系列的并发症，如恶性肿瘤、恶性贫血和银屑病等疾病，这些疾病不利于后期白癜风疾病的治疗，还会危及白癜风患者的生命安全。

以上就是对得了白癜风会出现哪些危害的简单介绍，希望能对白癜风患者们能够有更大的帮助。对白癜风疾病产生的危害，大家压迫清楚的认识。如果大家患上了白癜风疾病，就要及时的去医院接受专业治疗，以免错过治疗的良好时机，只有科学和专业的治疗才能让患者早日恢复白癜风疾病。