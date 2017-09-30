时间：2017-09-30 来源：来源：北京方舟皮肤病医院

白癜风是生活中比较多发的皮肤病，发病原因比较复杂，容易复发，比较顽固，多发病于暴露部位，给患者的外貌造成严重的影响。

白癜风患处有什么损害的特征?白癜风是生活中比较多发的皮肤病，发病原因比较复杂，容易复发，比较顽固，多发病于暴露部位，给患者的外貌造成严重的影响，患者在患病后要及时的到医院进行治疗。那么，白癜风患处有什么损害的特征?下面请北京方舟皮肤病医院的医生给大家详细的介绍。

首先、白癜风可能是全身任何部位皮肤的疾病，多发病于容易摩擦和阳光照射的暴露部位，特别是面部、颈部、腰腹部、前臂伸面和手指背部等部位，白斑为指甲至钱币大小，多为圆形或者其他不规则的形状，白斑边缘比较清楚，给患者造成严重的后果。

其次、白癜风由于色素细胞的凋零，导致皮肤色素脱失，导致皮肤阻挡紫外线能力大大的降低，白癜风患者对紫外线防御能力变差，容易导致各种疾病，白癜风累及虹膜，造成虹膜中色素减少，形成眼科疾病，白癜风严重影响患者的工作和生活。白癜风给患者的学习、工作等造成很大的影响，很多的人对患者有一定的歧视，导致患者的自尊心受到打击，给患者的心理造成严重的压力，导致白癜风患者心理障碍。

以上就是本次介绍了， 相信您对“白癜风患处有什么损害的特征”已经有所了解了。 北京方舟皮肤病医院温馨提示：不同病因，不同情况的白癜风患者，其治疗方式也是不一样，不要盲目用药。疾病的治疗一定要选择专业正规的医疗机构，以确保治疗后的效果和安全。