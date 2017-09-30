时间：2017-09-30 来源：来源：北京方舟皮肤病医院

白癜风是一种比较复杂的皮肤疾病，因为在治疗的过程中见效缓慢，就有很多的患者朋友坚持不下去，所以了解一些治疗过程中白癜风变化的常识，对患者朋友坚持治疗会很有帮助。

白癜风有什么症状说明治疗有效果了?白癜风是一种比较复杂的皮肤疾病，因为在治疗的过程中见效缓慢，就有很多的患者朋友坚持不下去，所以了解一些治疗过程中白癜风变化的常识，对患者朋友坚持治疗会很有帮助，那么白癜风有什么症状说明治疗有效果了?下面由北京方舟皮肤病医院的医生带大家了解一下;

首先、皮损颜色变化、白癜风发病初期时皮损的颜色较深且鲜红，当逐渐开始好转时，皮损的颜色慢慢变淡、变暗，继续接受治疗可以让病情得到明显的控制，加快好转。

第二、皮损变薄变化、当白癜风症状开始好转时，患者会发现原本很厚的皮损开始变薄，这是一种好的表现，患者朋友切记，此时不可随意更换或是涂抹其它药物，以免影响病情的恢复。

第三、白斑大小变化、皮损得到控制当病情出现好转后，患者会发现身上不会再有新的皮损出现，或出现皮疹只是小白斑，白斑很难发展成为大的斑疹，并且很快消退。

第四、皮肤瘙痒感加重程度、很多患者经常遇到的问题，在白癜风症状开始好转后皮肤的瘙痒感会有所加重，有的患者为了减轻这种瘙痒感，用手挠或会用热水去烫洗皮损处，这是不可取的。皮损瘙痒表明新皮肤是在成长，也证明患者朋友此时采用的治疗方法是对症的，对白癜风患者的病情是最为有利的。

以上就是本次介绍了， 相信您对“白癜风有什么症状说明治疗有效果了”已经有所了解了。 北京方舟皮肤病医院温馨提示：不同病因，不同情况的白癜风患者，其治疗方式也是不一样，不要盲目用药。疾病的治疗一定要选择专业正规的医疗机构，以确保治疗后的效果和安全。