时间：2017-09-30 来源：来源：北京方舟皮肤病医院

肢端型白癜风的发病常常出现在患者的头部、手部或者是脚部等，对患者的形象造成了很大的影响。

肢端型白癜风的发病常常出现在患者的头部、手部或者是脚部等，对患者的形象造成了很大的影响，如果不是很了解这些白癜风发病的症状表现的话，会因此错失合适的治疗时机，给他们的身心带来更大的打击，那么，肢端型白癜风一般是有什么症状呢?下面由北京方舟皮肤病医院的医生给大家解答：

一、白斑颜色。肢端型白癜风色素脱失的程度因人而异，因部位而异，也可因脱色程度不同而显示白、灰白、近正常肤色三种色调。

二、皮损表现。皮损为局部色素脱失，皮肤上刚开始出现白斑的时候是浅白色的，但是病情加重的话就会向乳白色、云白色和瓷白色过度。皮损表面不会出现细小鳞屑或者是结痂，也不会有皮肤萎缩的表现。有时皮损处的毛发因为受到影响可能会变成白色。

三、白斑处易过敏。肢端型白癜风处于暴露部位，很少有衣服等的保护，所以如果患者稍稍接受阳光照射的话，白斑部位就会发红，如果是暴晒的话，就会出现灼痛或者是水疱。

四、皮肤白斑分布。大多数的白斑是呈现出对称分布的标下你的，但是也有些白斑会沿着我们身体的神经节段进行排列，都有着一定的规律性，白斑症状亦可累及部分粘膜(生殖器、肛门周围)。随着时间的推移，没有得到有效控制的白斑会在身体上逐步扩散，严重时有可能泛发至全身。

以上就是本次介绍了， 相信您对“肢端型白癜风一般是有什么症状”已经有所了解了。 北京方舟皮肤病医院温馨提示：不同病因，不同情况的白癜风患者，其治疗方式也是不一样，不要盲目用药。疾病的治疗一定要选择专业正规的医疗机构，以确保治疗后的效果和安全。