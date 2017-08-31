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白癜风发病一般会出现哪些症状？

时间：2017-08-31来源：来源：北京方舟皮肤病医院
白癜风疾病是一种慢性的疾病，在发病初期所表现的症状不明显，但是有很多症状是我们可以发现的。

　　白癜风疾病是一种慢性的疾病，在发病初期所表现的症状不明显，但是有很多症状是我们可以发现的，其皮损特征是红色丘疹或斑块上覆有多层银白色，有明显的季节性，多数白癜风患者病情春季，冬季会出现加重的状况，发病年龄越早，病情越严重，治疗效果越差，那么白癜风发病一般会出现哪些症状呢？北京方舟皮肤病医院的专业医生为大家简单介绍。

白癜风发病一般会出现哪些症状

　　一、仔细观察白斑与周围皮肤呈现明显差异；有些新发白斑的边缘有一条稍稍隆起的炎症性暗红色，可持续数周之久，这种变化多乏白癜风的早期症状，故而白癜风早期症状易于忽略;对于边界模糊而又无色素增生的初期白斑，有时难以及时辨认。

　　二、看白斑的形状；白癜风的早期症状多为局部块状，近圆形、椭圆形或不规则形，也有起病时为点状减色斑，境界多明显;有的边缘绕以色素带。白癜风的早期症状在少数情况下白斑中混有毛囊性点状色素增殖，后者可增多、扩大并相互融合成岛屿状，白斑处除色素脱失外，患处没有萎缩或脱屑变化，白斑上毛发可失去色素以至完全变白，亦有毛发历久不变者。

　　三、看白斑的数目；早期白癜风的症状表现可局限于身体某部或分布在某一神经节段，白斑自行消失者极少。大多数病例往往逐渐增多扩大，相邻的白斑可相互融合而连成不规则的大片，泛发全身，如地图状;白癜风的早期症状有时正常皮肤残留在白斑之中，以致被误视为色素沉着，如：发生于面部，常误为黄褐斑。所以大家要注意把白癜风症状与其他皮肤病进行区分。

     以上就是本次介绍了， 相信您对“白癜风发病一般会出现哪些症状”已经有所了解了。 北京方舟皮肤病医院温馨提示：不同病因，不同情况的白癜风患者，其治疗方式也是不一样，不要盲目用药。疾病的治疗一定要选择专业正规的医疗机构，以确保治疗后的效果和安全。

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