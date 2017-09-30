时间：2017-09-30 来源：来源：北京方舟皮肤病医院

如果问白癜风的危害，很多人都会觉得白癜风无非就是影响点美观罢了，不至于危及性命的吧。可是，研究表明，白癜风除皮肤外，还会累及眼、耳等。

白癜风治疗一般多长时间会好?如果问白癜风的危害，很多人都会觉得白癜风无非就是影响点美观罢了，不至于危及性命的吧。可是，研究表明，白癜风除皮肤外，还会累及眼、耳等，于是有些心急的患者就问了，那么白癜风治疗一般多长时间会好呢?下面就由北京方舟皮肤病医院的专业医生来为大家解答;

首先、白癜风是可发于任何年龄、性别和人种的疾病，其中以 20~30 岁的青年人为多见，一般人的发病率约占1~4% ，近年来有逐年上升的趋势。白癜风好发于皱褶及暴露部位，易诊断难治疗，且影响美观。

其次、关于白癜风治疗多久才能好转?医生指出，从世界各国及我国各地报道的治疗白癜风的见效时间看，一般也需要6~12周。因此，当患者问及某药使用多长时间才能判断其有无效果时，医师总是回答至少需要连续用药3个月。这是因为正常黑素细胞的生长周期(从生长到繁殖)，约合75天时间。

另外、白癜风使人体表皮基底层中的黑色素细胞受损或产生黑色素的功能受抑制。要使受损的黑色素细胞恢复，或解除抑制、恢复功能也需要一段时间。这段时间比正常表皮细胞生长周期长得多。值得注意的是，根据临床治疗白癜风的实际情况总结，在诸多影响药物疗效的因素中，白斑类型是比较重要的一个因素，局限型白斑一般要治疗2个月，节段型、肢端型与泛发型白斑一般要治疗3个月才能判断药物的疗效，要完全康复需要更长时间。

以上就是本次介绍了， 相信您对“白癜风治疗一般多长时间会好”已经有所了解了。 北京方舟皮肤病医院温馨提示：不同病因，不同情况的白癜风患者，其治疗方式也是不一样，不要盲目用药。疾病的治疗一定要选择专业正规的医疗机构，以确保治疗后的效果和安全。