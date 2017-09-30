时间：2017-09-30 来源：来源：北京方舟皮肤病医院

现在社会有很多的人会受到白癜风的折磨，出现这种疾病的时候，让患者的生活受到了很大的影响，这属于一种很常见的疾病，大家应该注意这种疾病的治疗。

现在社会有很多的人会受到白癜风的折磨，出现这种疾病的时候，让患者的生活受到了很大的影响，这属于一种很常见的疾病，大家应该注意这种疾病的治疗。那么白癜风初期有可能自己好转吗?下面由北京方舟皮肤病医院的医生来向大家介绍一下：

首先、白癜风是皮肤病中的顽疾，而且发病机理还不完全清楚，很多因素都会导致白癜风的发作而且轻易复发，所以在治疗过程中有些缓慢，但这也不是说白癜风无法治疗，只要经过科学专业的治疗抓住病因对症下药白癜风还是可以恢复的，实际生活中有些患者轻易受到外界不良因素的诱导选择错误的治疗方法，这样不仅不利于白癜风的恢复还会加重病情耽搁治疗。

其次、根据白癜风患者初诊时年龄分析，从幼儿到老人均有可能发生白癜风。从白癜风患者初发年龄分析，年龄相差也极为悬殊，但以10~30岁组居多，占总数的62.7%，说明青少年时期轻易发生白癜风。这可能与他们处在身心发育阶段，神经、内分泌系统相对不稳定，以及受免疫、营养与环境因素的影响有一定的关系。

以上就是本次介绍了， 相信您对“白癜风初期有可能自己好转吗”已经有所了解了。 北京方舟皮肤病医院温馨提示：不同病因，不同情况的白癜风患者，其治疗方式也是不一样，不要盲目用药。疾病的治疗一定要选择专业正规的医疗机构，以确保治疗后的效果和安全。