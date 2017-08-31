白癜风治疗 手部白癜风要怎样进行治疗呢？

时间：2017-08-31 来源：来源：北京方舟皮肤病医院

白癜风这种疾病的患病部位是不固定的，很多患者的白癜风长在手部，这让患者的自尊很受伤害，每个患者都希望自己可以治好自己手部的白癜风。

手部白癜风要怎样进行治疗呢？白癜风这种疾病的患病部位是不固定的，很多患者的白癜风长在手部，这让患者的自尊很受伤害，每个患者都希望自己可以治好自己手部的白癜风，可是，手部白癜风要怎样进行治疗呢?下面就由北京方舟皮肤病医院的专业医生来介绍一下。





一、要避免外部刺激。手部白癜风要避免外界的不利刺激，比如夏天蚊虫的叮咬、冬天伤口的冻裂等。建议在平时工作的时候，戴上手套或其他防护措施。

二、选择护手霜也要注意。许多手部白癜风患者在日常生活中对手部进行护理时，往往都喜欢选用护手霜。专家特别提醒白癜风患者，在选用护手霜时，要选用温和不刺激、清爽不油腻的植物原料，这样白斑皮肤才能有效吸收营养。

三、要避免紫外线辐射过多。春、夏季节，由于阳光比较强烈，所以手部白癜风患者在外出时，还要注意防晒，尽量不要让手部直接曝晒在强烈的日照下，必要时可以在手上涂抹一些防晒霜，以帮助减少紫外线的刺激和伤害。

四、要养成勤洗手的习惯。手臂是人体与外界接触机会最多的部位，所以受感染的概率就会大些，对手臂的皮损部位会更加不利。所以，白癜风患者一定要勤洗手，养成一个良好的生活习惯，经常讲究个人卫生和环境卫生，以避免疾病的出现或恶化。

以上就是本次介绍了， 相信您对“手部白癜风要怎样进行治疗呢”已经有所了解了。 北京方舟皮肤病医院温馨提示：不同病因，不同情况的白癜风患者，其治疗方式也是不一样，不要盲目用药。疾病的治疗一定要选择专业正规的医疗机构，以确保治疗后的效果和安全。