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外伤引起的白癜风怎样可以预防？

时间：2017-09-01来源：来源：北京方舟皮肤病医院
我们平时的皮肤外伤也有可能引发白癜风，外伤型白癜风病因复杂，可使体内的神经内分泌系统功能紊乱，从而大大降低了黑色素的合成代谢。

　　外伤引起的白癜风怎样可以预防？我们平时的皮肤外伤也有可能引发白癜风，外伤型白癜风病因复杂，可使体内的神经内分泌系统功能紊乱，从而大大降低了黑色素的合成代谢，那么我们应该外伤引起的白癜风怎样可以预防呢?下面由北京方舟皮肤病医院的医生来为大家介绍一下：

外伤引起的白癜风怎样可以预防

　　首先、保护皮肤、免受损伤，衣服宜宽大适身，尤其内衣、内裤、乳罩不可过紧、腰带宜松;临床上，乳房下、腰部、腹股沟等处的白斑，常因局部受压迫所致。洗澡时不可用力搓擦;避免接触橡胶制品如橡胶手套，橡胶鞋带等，常引起局部脱色而出现白癜风，而且在远隔部位也发生皮肤损害;避免长时间、强烈日光暴晒，有湿诊、皮炎、虫咬症等皮肤病时应及早治疗。

　　另外、外伤型白癜风应调整饮食，合理禁忌，白癜风病人血液和白斑部位由于缺少某些微量金属元素，而使体内酪氨酸酶活性降低，影响了黑色素的合成代谢，从而产生病变。预防白癜风忌嘴是个重要环节，白癜风患者服用VC是有害无益的，因此对富含VC的食物，应尽量不吃或少吃。患者平时宜多吃一些富含酪氨酸与矿物质的食物，如牛肉、猪肉、禽蛋、新鲜蔬菜、豆类、花生、黑芝麻、葡萄干、硬壳果类，以及贝壳类食物等日常生活经验也表明，所谓“热性食物”或“发物”也可影响病情与治疗效果，不利于疾病的康复，应加以注意。

　　以上就是本次介绍了， 相信您对“外伤引起的白癜风怎样可以预防”已经有所了解了。 北京方舟皮肤病医院温馨提示：不同病因，不同情况的白癜风患者，其治疗方式也是不一样，不要盲目用药。疾病的治疗一定要选择专业正规的医疗机构，以确保治疗后的效果和安全。

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