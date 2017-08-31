时间：2017-08-31 来源：来源：北京方舟皮肤病医院

白癜风是一种比较顽固的疾病，得病以后患者是很痛苦的，尤其是白癜风出现在面部或者是裸露的皮肤上的话，患者的心理压力是很大的。

怎样预防白癜风疾病的出现？白癜风是一种比较顽固的疾病，得病以后患者是很痛苦的，尤其是白癜风出现在面部或者是裸露的皮肤上的话，患者的心理压力是很大的，影响患者的正常的生活和工作，给患者的疾病的恢复带来一定的影响。那么怎样预防白癜风疾病的出现呢?下面由北京方舟皮肤病医院介绍一下：





1、谨防外伤，包括创伤、晒灼伤、冻伤等，白癜风病人受外伤容易形成同形反应而诱发白癜风病发作。

2、放松精神，俗话说“愁一愁白了头”。据统计大约有三分之二病例在起病或皮损发展阶段有精神创伤、过度劳累、思虑过度等。因此本病患者应注意劳逸结合、心情舒畅，以积极配合治疗白癜风。

3、衣物宽松，以不妨害皮肤备注循环为度。化纤及毛制品不宜贴身穿用，避免皮肤反应。白癜风应当忌食的是辛辣食物，禁烟戒酒辣椒等。

4、避免接触酚、醌类化学物品。这些物质具有抑制酪氨酸酶活性并直接使皮肤脱色。一般常见于化妆品、消毒剂、增白剂、橡胶制品、塑料制品中，使用要慎重。染发剂中含有苯胺类物 质，不宜使用。

以上就是本次介绍了， 相信您对“怎样预防白癜风疾病的出现”已经有所了解了。 北京方舟皮肤病医院温馨提示：不同病因，不同情况的白癜风患者，其治疗方式也是不一样，不要盲目用药。疾病的治疗一定要选择专业正规的医疗机构，以确保治疗后的效果和安全。