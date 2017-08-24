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白癜风能预防吗？生活中如何防止白癜风的发作？

时间：2017-08-24来源：来源：北京方舟皮肤病医院

　　白癜风能预防吗？生活中如何防止白癜风的发作?这是大家需要注意的问题。做好白癜风预防的措施可以减小患上白癜风概率。当然，我们必须了解更对的白癜风的常识，这对于大家如何预防白癜风很有必要的。那么，白癜风能预防吗？生活中如何防止白癜风的发作?下面请北京方舟皮肤病医院的医生为大家介绍一下。

白癜风能预防吗？生活中如何防止白癜风的发作

　　一、要经常锻炼。现在在城市生活的人都很缺乏运动，这样对身体健康是不利的，长期缺乏运动锻炼的人，抵抗力低，容易患上疾病。白癜风就是因为免疫系统出了问题才引发的，所以经常锻炼在预防白癜风上起到一定的作用。

　　二、避免皮肤受刺激。避免皮肤受刺激主要包括暴晒、外伤、感染以及接触对皮肤刺激大的化学物质、包括劣质化妆品、酚类化合物如橡胶制品等等。皮肤受到这些刺激容易使皮肤黑色素细胞受损，造成白癜风的形成。所以要预防白癜风病发，就必须避免皮肤受到这些刺激。

　　三、饮食正常。白癜风患者多数集中在城市中，而当今城市里的人在饮食上都存在着各种各样的问题，偏食、挑食、饮食不规律等等饮食习惯问题以及食品的污染都对人们身体健康带来危害，这是白癜风发病率增高的原因之一。所以为了避免自己患上白癜风，尽量要保持饮食的正常、营养的平衡。

　　以上就是本次介绍了， 相信您对“白癜风能预防吗？生活中如何防止白癜风的发作”已经有所了解了。 北京方舟皮肤病医院温馨提示：不同病因，不同情况的白癜风患者，其治疗方式也是不一样，不要盲目用药。疾病的治疗一定要选择专业正规的医疗机构，以确保治疗后的效果和安全。

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