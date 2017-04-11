时间：2017-04-11 来源：来源：北京方舟皮肤病医院

对于白癜风的危害我们已经很了解了，它会损害患者的容貌，进而影响患者的心理健康，如若不及时治疗，还会引起一系列的并发症，危害患者的身心健康。

白癜风的预防有哪些技巧？对于白癜风的危害我们已经很了解了，它会损害患者的容貌，进而影响患者的心理健康，如若不及时治疗，还会引起一系列的并发症，危害患者的身心健康。所以预防白癜风的发生是很重要的，那么白癜风的预防有哪些技巧？下面就由北京方舟皮肤病医院的医生为大家介绍：





一、适量接受太阳光照射，白癜风是一种黑色素脱失性疾病，是由于表皮中黑色素细胞受损造成的，而太阳光中的紫外线能促进黑色素代谢，提高酪氨酸酶活性，增强皮肤抵御疾病的能力，所以适当晒太阳，有利于白癜风的治疗。

二、合理饮食，白癜风的发生发展和日常饮食的关系也是非常密切的，比如合成黑色素必须的酪氨酸大部分是从食物中直接摄取的，而酪氨酸酶的活性又受到一些微量元素的影响，无论是缺乏酪氨酸还是酪氨酸酶活性不足都会影响黑色素的合成，因此白癜风患者应多吃一些富含酪氨酸、锌、铁等物质的食物，如瘦肉、蛋、各种动物内脏、牛奶、丝瓜、茄子、胡萝卜等新鲜蔬菜及豆制品等。

三、保持良好的心态，精神过度紧张可导致白癜风，因此白癜风患者在日常生活中要学会调节心态，缓解压力，保持一颗平常心。忧虑、恐惧、悲观等情绪，都会影响患者的神经功能、内分泌以及免疫系统，还会造成体内酪氨酸缺乏，降低黑色素的合成，不利于疾病的治疗，甚至导致白癜风复发。

四、适当体育锻炼提高自身免疫。为了能够更好的预防白癜风病症，治标不如治本。与其专注于外在的护理，患者朋友不妨做好自身内部的免疫调节。人体正常的免疫功能能帮助患者抵御外界疾病的侵袭，因此，如果患者能够设法提高自身免疫，便能够对病症的发生能够起到很好的预防作用。

以上就是本次介绍了， 相信您对“白癜风的预防有哪些技巧”已经有所了解了。 北京方舟皮肤病医院温馨提示：不同病因，不同情况的白癜风患者，其治疗方式也是不一样，不要盲目用药。疾病的治疗一定要选择专业正规的医疗机构，以确保治疗后的效果和安全。