39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 新闻 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
39健康网首页 白癜风医生 | 白癜风药物 | 白癜风仪器 | 白癜风医院 | 白癜风图片 | 白癜风论坛 | 白癜风康复学校 | 白癜风咨询

北京方舟皮肤病医院
三级皮肤病专科医院
广告
白癜风频道首页医院概况医院公告公益救助媒体报道专家团队来院路线尖端设备关于我们
首页 > 北京方舟皮肤病医院 > 白癜风预防 > 马春林为您讲解白癜风应该如何护理效果好？

马春林为您讲解白癜风应该如何护理效果好？

时间：2016-12-20来源：来源：北京方舟皮肤病医院
白癜风不仅需要进行早期的有效治疗，而且还要做好早期的护理工作，白癜风患者在治疗的前后都需要合理的护理，这样更加有利于白癜风的治疗和康复。

　　白癜风应该如何护理效果好?白癜风不仅需要进行早期的有效治疗，而且还要做好早期的护理工作，白癜风患者在治疗的前后都需要合理的护理，这样更加有利于白癜风的治疗和康复。那么白癜风应该如何护理效果好?下面就是北京方舟皮肤病医院专家的相关介绍。

12-20-10

　　一、不可用刺激性强的化妆品和外用药，注重休息，保证充足睡眠时间。

　　二、要正确面对自己的疾病，用良好的心态积极面对自己，要让他们对自己的疾病做好充分的心理预备，避免惊惶失措，加重心理负担。

　　三、初患白癜风患者时应避免在烈日下做剧烈体育运动，以免过度疲惫导致反抗力下降，诱发其他皮肤类疾病。适当的运动对与增强患者的免疫力很有帮助，可以适当参与。

　　四、加强自我防护，白癜风患者平时饮食宜清淡而富于营养，对于富含维生素的食物尽可能少吃或不吃，对过酸过辣的食物也要加以注重。平时饮食要定时适量，不能饥饱失常、暴饮暴食，以防损伤脾胃，饮食不要片面，要荤素搭配，粗细结合，不能一味的吃精米白面，鸡鸭鱼肉。可根据个人情况，适度进补。

　　白癜风应该如何护理效果好?北京方舟皮肤病医院温馨提示：白癜风只要好好治是可以治好的，大家如果发现自己皮肤出现异常，就要及时的去正规的医院进行治疗。最后，祝您早日恢复健康!

上一篇：男性白癜风患者日常生活中的护理工作有哪些？ 下一篇：儿童白癜风的护理需要注意哪些？

相关文章推荐

北京方舟皮肤病医院

北京方舟皮肤病医院位于北京市顺义区，是顺义区重点打造的三级医院之一，占地38余亩，建筑面积30000余平方米，门诊大楼，住院大楼，患者康复休闲中心，职工休息活动中心，国际化多功能会议大厅..[详细]

权威专家

  • 马春强 院长 马春强 院长

    马春强，男，出身于中医世家，进修于清华大学附属医院，为马氏第五代医治白癜风的...[详细]
  • 乔天晓 院长 乔天晓 院长

    乔天晓，男，出身于中医世家，毕业于广西中医药大学，现任北京方舟皮肤病医院副院...[详细]

友情链接

北京方舟皮肤病医院 北京银屑病医院 北京方舟银屑病医院 北京方舟白癜风医院
医院概况在线咨询专家预约投诉中心来院路线
39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 联系我们