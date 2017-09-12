时间：2017-09-12 来源：来源：北京方舟皮肤病医院

白癜风是一种色素脱失性皮肤病，有很多原因引起。常见的有遗传、环境、饮食以及内分泌紊乱等因素。

白癜风患病后需要注意些什么?白癜风是一种色素脱失性皮肤病，有很多原因引起。常见的有遗传、环境、饮食以及内分泌紊乱等因素。白癜风的存在不仅会危害我们的身体健康，还会外在形象造成影响，所以，一旦患上白癜风应该积极护理。那么，白癜风患病后需要注意些什么呢?下面我们听听北京方舟皮肤病医院的介绍吧。





首先、白癜风是由于黑色素脱落造成的色素性皮肤病，而维生素C会影响黑色素的形成，所以白癜风患者要注意少食富含维生素C的食物，同时注意铜、锌和铁等微量元素的摄入建议使用铜质餐具。

其次、白癜风患者应该注意做好防晒工作，阳光中的紫外线会对皮肤造成严重的危害，研究发现，白癜风患者比常人患皮肤癌的几率要高，因此做好防晒，以免引起更大的伤害。

另外、得了白癜风应该注意保护好皮肤，避免受到外伤感染，白癜风的病因和外伤有很大关系，所以平时避免烧伤、烫伤以及冻疮等引起疾病的发生，一点发现要及时治疗，不可拖延治疗，以免加重疾病。

以上就是本次介绍了， 相信您对“白癜风患病后需要注意些什么”已经有所了解了。 北京方舟皮肤病医院温馨提示：不同病因，不同情况的白癜风患者，其治疗方式也是不一样，不要盲目用药。疾病的治疗一定要选择专业正规的医疗机构，以确保治疗后的效果和安全