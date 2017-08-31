白癜风常识 白癜风这个病究竟是什么？

时间：2017-08-31 来源：来源：北京方舟皮肤病医院

白癜风的病因很多，而且治疗起来比较困难，如果没有用对方法还可能导致病情进一步发作，所以我们应该对白癜风有更深层次的了解。

白癜风这个病究竟是什么?白癜风的病因很多，而且治疗起来比较困难，如果没有用对方法还可能导致病情进一步发作，所以我们应该对白癜风有更深层次的了解。那么白癜风这个病究竟是什么呢?下面就请北京方舟皮肤病医院的医生给大家讲解：





首先、白癜风是一种很常见的皮肤疾病，因为多发于外露肌肤，所以对患者的形象构成了一定程度的影响，影响患者的求职、交友，严重的还会对身体其他器官的健康构成威胁。而且白癜风的发病因素至今还没有基本定论，到目前为止，主要有九大致病因素。但每位患者的发病原因也是有区别的，所以患者得了白癜风要及时去医院进行检查确诊，不要错过较佳的治疗时间。

其次、要想知道什么是白癜风，症状表现当然很重要，可以有利于患者及时发现病情、及时治疗，并采取有效的措施进行预防，防止病情扩散。患处皮肤的皮损色素基本脱失，颜色主要为瓷白色，白斑大小不一，形状也有区别，分界清楚，四周的色素沉着比患处肤色深，通常情况下患者没有不适症状，但很容易在暴晒后出现红斑，甚至发生水泡，并伴有灼痛感。白癜风可发于任何年龄人群，可发于人体的任何部位，外露肌肤的白癜风比较常见，常对称分布或单侧分布，甚至沿神经分布。

以上就是本次介绍了， 相信您对“白癜风这个病究竟是什么”已经有所了解了。 北京方舟皮肤病医院温馨提示：不同病因，不同情况的白癜风患者，其治疗方式也是不一样，不要盲目用药。疾病的治疗一定要选择专业正规的医疗机构，以确保治疗后的效果和安全