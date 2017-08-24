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白癜风的危害到底有多大？

时间：2017-08-24来源：来源：北京方舟皮肤病医院
白癜风患者如果不及时治疗都会有很可怕的后果，要是患有白癜风不去治疗的话，会导致一些并发症的发生，更加伤害着患者的身体。

　　白癜风患者如果不及时治疗都会有很可怕的后果，要是患有白癜风不去治疗的话，会导致一些并发症的发生，更加伤害着患者的身体，那么，白癜风的危害到底有多大?针对这一问题，下面就由北京方舟皮肤病医院的医生来带大家具体了解一下吧，希望对各位有帮助。

白癜风的危害到底有多大

　　一、白癜风的危害首当其冲的在于人的心理问题，在日益重视外在美的当今社会，白癜风的出现无疑打破了很多人爱美的梦想。同时白癜风的危害还影响患者的学习、就业、婚姻等等生存条件，从而导致一系列心理方面的疾患。社会上有很多人仍对白斑病患者有一定的歧视，致使广大患者的自尊心受到毁灭性打击。使白癜风患者心理存在自卑感，长期遭到周围人的歧视，可能还会导致抑郁症。

　　、白癜风患者的皮损处由于遭到破坏，白斑病患者对紫外线的防御能力差，如果没有做好防晒工作，患皮肤癌的几率也会大大增加，所以患者一定要避免阳光暴晒。同时，白癜风还可诱发其它疾病，如运气管哮喘、白内障等疾病。

　　三、白癜风如果治疗不及时，在危害患者的皮肤健康的同时，还会引发一些并发症对患者的肠胃消化功能造成影响，同时会伴有溃疡性结肠炎。此外，由于白癜风也可能诱发肾炎，严重的甚至出现恶性肿瘤;当然患者的身体出现了问题，其生活质量自然下降，可以说是给患者的身心都带来了极大的伤害;白癜风如果发病在呼吸道的喉头和支气管处，会导致反复发作的喉头水肿，出现咽喉堵塞感、气促、胸闷、呼吸困难，严重时可能还会导致患者窒息死亡。

　　以上就是本次介绍了， 相信您对“白癜风的危害到底有多大”已经有所了解了。 北京方舟皮肤病医院温馨提示：不同病因，不同情况的白癜风患者，其治疗方式也是不一样，不要盲目用药。疾病的治疗一定要选择专业正规的医疗机构，以确保治疗后的效果和安全。

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