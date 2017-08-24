时间：2017-08-24 来源：来源：北京方舟皮肤病医院

白癜风对人们形象的影响是比较大的，现实生活中，这种疾病也是比较常见的，这种疾病对患者的身体健康，对患者的外观外貌均是有一定的影响。

白癜风是不是会传染给别人?白癜风对人们形象的影响是比较大的，现实生活中，这种疾病也是比较常见的，这种疾病对患者的身体健康，对患者的外观外貌均是有一定的影响，那白癜风是不是会传染给别人?下面就由北京方舟皮肤病医院的医生给大家详细介绍一下：





首先、白癜风是不是传染病，大家应该了解白癜风的病因，白癜风是一种后天性皮肤色素脱失而发生的局限性白色斑片，可见这个疾病不是什么传染病。其中引起患上这个疾病的原因是很多的，具体原因和自身免疫或黑色素代谢紊乱等有关。患上之后会出现的症状为皮肤上的白色、乳白色斑界限清楚，大小形态不一，同时白斑表面皮肤无萎缩、硬化及脱屑等变化，并且白斑多见于面、颈、手背等部位。

其次、大家还需要知道什么是传染。传染又称之为感染，感染是病原体侵入人体，病原体在人体内的寄生过程，病人会因接触媒介而感染疾病，构成传染主要条件就是病原体。而白癜风是由于局部皮肤黑色素代谢紊乱。从而才引起身体出现脱色性改变，可以说这个疾病是不具备病原体，是没有传染源，因此白癜风这个疾病不会传染，这不是分泌传染性疾病，就算牵手，接吻等亲密行为也不会被传染，所以大家尽可放心。

白癜风这个疾病不会传染，但是这个疾病具有一定遗传性，遗传不是发病因素，发病大多和外环境有比较密切的关系，以上就是本次介绍了， 相信您对“白癜风是不是会传染给别人”已经有所了解了。 北京方舟皮肤病医院温馨提示：不同病因，不同情况的白癜风患者，其治疗方式也是不一样，不要盲目用药。疾病的治疗一定要选择专业正规的医疗机构，以确保治疗后的效果和安全。