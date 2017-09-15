时间：2017-09-15 来源：来源：北京方舟皮肤病医院

得了白癜风一般身体皮肤上都会出现白班，很容易影响患者的形象美观。要想治好白癜风，应该对其诱因有所了解，但患白癜风的原因有很多种，这涉及到生活的多个方面。

白癜风的诱发究竟是为什么?得了白癜风一般身体皮肤上都会出现白班，很容易影响患者的形象美观。要想治好白癜风，应该对其诱因有所了解，但患白癜风的原因有很多种，这涉及到生活的多个方面。那么，白癜风的诱发究竟是为什么?下面就由北京方舟皮肤病医院的医生为您带来具体介绍。

一、精神因素：白癜风患者发病部位黑色素缺失，因而形成白斑。而黑色素的生成是在神经体液的调解下进行的，临床医学的观察表明，中枢神经系统与白癜风的发生有着密切的关系。日常生活的中的一些负面情绪，如精神创伤、用脑过度、思想紧张等，长此以往，就会为白癜风的发病埋下隐患。

二、烟酒与白癜风也有关联：酗酒会造成人体微循环障碍，导致末梢小静脉扩张瘀血，存在血液回流障碍，组织缺血缺氧，加重黑色素损伤，使得皮肤出现白斑。

三、阳光暴晒后易生白癜风：经研究发现，95%的白癜风患者发病和季节因素有关，尤其是春末夏初这段时间较易发生白斑或增加新白斑。这主要有两个原因，一、在夏季阳光暴晒后，黑色素细胞上的保护物质会遭到破坏，而这层保护是一种重要的保护机制，一旦被消耗衰退，黑色素便有被破坏的可能，继而产生或新增白斑;二、是由于细胞本身可合成的黑色素的中间物质过度产生或积聚而损伤黑色素细胞，从而发生白斑。

以上就是关于“白癜风的诱发究竟是为什么”的介绍了，北京方舟皮肤病医院温馨提示：不同病因，不同情况的白癜风患者，其治疗方式也是不一样，不要盲目用药。疾病的治疗一定要选择专业正规的医疗机构，以确保治疗后的效果和安全。