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牛皮癣具有多少危害？

发布时间：2017-09-29

核心提示：牛皮癣是很严重的顽固性皮肤病，这样的疾病假如得不到及时有效的控制会带来很严重的皮肤伤害问题，让患者饱受折磨非常的苦恼。

牛皮癣具有多少危害?牛皮癣是很严重的顽固性皮肤病，这样的疾病假如得不到及时有效的控制会带来很严重的皮肤伤害问题，让患者饱受折磨非常的苦恼，所以对于牛皮癣疾病，我们有必要多了解相关常识，下面我们请北京方舟皮肤病医院牛皮癣主治医生为大家详细介绍一下：



牛皮癣具有多少危害?

1、牛皮癣给患者带来心灵上的创伤

在很多情况下，牛皮癣对患者造成的身体上面的影响远远要小于心理上的创伤，因为在很多情况喜爱，伴随着牛皮藓的发生，患者的精神状态就时刻处于紧张的状态，同时，身体内分泌也变得紊乱，而且，免疫力功能也会随之下降，但是这些影响只是其中的一些，另外，旁人的指点，亲朋好友的态度，不知道会对患者的心理造成什么样的迫害程度。

2、牛皮癣影响身体健康

很多人认为，牛皮癣只是在生活中常见的一种影响美观的皮肤病，并不会给人体带来其他的损害，因此治不治都可。其实，在影响人体美观的同时，还会引起多种脏器的损害，甚至可危及患者的生命。专家介绍说，可引起营养不良现象。牛皮癣可导致皮肤大量的脱屑。而这些皮屑的主要成分为蛋白质、维生素和叶酸等。若牛皮癣迁延多年不愈或大面积扩散，患者就会出现营养不良，并可伴有乏力、倦怠、面色苍白等症状，甚至可出现低蛋白血症或营养不良性贫血。另外，有些牛皮癣患者采用不正确的“忌口”疗法，也会造成营养不良。

3、这种病症的发生，还会导致人们关节损害

关节型牛皮藓患者除了具有皮肤表现外，还可出现关节肿大疼痛、活动受限、晨僵、有积液或变形等类风湿关节炎的症状。对此类患者进行x线检查，可发现其关节呈类风湿关节炎样改变。但此类患者进行类风湿因子检查时其结果可呈阴性(有个别此类患者可出现血沉增快的情况)。关节病型牛皮癣的病程较长而且不易治 愈。有的该病患者最终可导致残疾。

以上就是对“患上牛皮癣会有那个危害?”专科医生做出的全面介绍，希望对大家能有所帮助。北京方舟皮肤病医院温馨提示：牛皮癣患者要正确看待此皮肤疾病除了要做好对于牛皮癣疾病的预防工作之外，还要做到积极的治疗。治疗请到正规的专科医院找专业的专家检查就诊。