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银屑病的症状有哪些类型呢

发布时间：2017-09-29

核心提示：银屑病是一种常见的皮肤疾病，症状表现比较复杂，所以一般患者在得病的时候并不知道自己所患何病，导致了治疗延后，影响治疗效果，所以要学会如何分辨银屑病的症状。

银屑病的症状有哪些类型呢?银屑病是一种常见的皮肤疾病，症状表现比较复杂，所以一般患者在得病的时候并不知道自己所患何病，导致了治疗延后，影响治疗效果，所以要学会如何分辨银屑病的症状。银屑病的症状有哪些类型呢?下面就请北京方舟皮肤病医院的医生给大家讲解一下。

寻常性银屑病：皮疹一般发生在头皮、躯干、四肢伸侧，是在皮肤上出现红色的丘疹，渐扩大融合成斑片或斑块，表面有较厚的银白色磷屑，形状不规则，有的有地图或岛屿样外观，有的皮损较小，较多，呈满天星外观，鳞屑层一层脱落，轻轻刮掉皮屑可看到薄薄的一层红膜，刮除红膜即可看到小小的出血点。

关节病性银屑病：很少见，任何年龄均可发生，可同时发生于大小关节，但常见是手腕、手指及足趾小关节，脊柱关节也可发生。病变的关节有红肿、疼痛、严重的关节腔有积液，关节附近皮肤肿胀活动受限，血沉快，常伴发热等全身症状。

脓包性银屑病：分泛性及局限性。泛发性脓包型银屑病多为急性发病，可在数日至数周内脓疱泛发全身，先有密集的针尖大小潜在的小脓疱，很快融合成脓湖，常伴有高热，关节肿痛及全身不适，血常规化验可见白细胞增多，脓疮干涸后，随即脱屑，皮屑脱落后，又有新的脓疮出现。

红皮病性银屑病：较少见的一种，表面有大量糠皮样皮屑，有时在腋下，大腿根部和脐部因肿胀而使表皮剥脱和渗出，口咽鼻及眼结膜可充血发红，患者常有发热畏寒，头疼及全身不适等症状。

以上就是医生对银屑病的症状有哪些类型呢?的相关介绍，希望可以给您带来帮助。北京方舟皮肤病医院温馨提示：银屑病治疗对症状的认识是很有必要的，因为医生不能随时发现你身上的症状变化，所以就需要患者自己多注意。