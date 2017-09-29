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牛皮癣的症状的变化是怎样的

发布时间：2017-09-29

核心提示：牛皮癣治疗周期漫长，患者多数时间需要在家调理，所以患者自己对自己症状的认识是很有必要的，要随时观察症状的变化，及时跟医生沟通，以便医生在治疗方案上做出调整。

牛皮癣的症状的变化是怎样的?牛皮癣治疗周期漫长，患者多数时间需要在家调理，所以患者自己对自己症状的认识是很有必要的，要随时观察症状的变化，及时跟医生沟通，以便医生在治疗方案上做出调整。那么牛皮癣的症状的变化是怎样的?下面就请北京方舟皮肤病医院的医生为大家讲解一下。

一、牛皮癣发病初期患者的身上会出现一些很小的性扁平丘疹，这些丘疹的大小可能只有针头到扁豆之间那么大。随着病情发展，会慢慢地扩大。皮损肥厚高出皮面，呈红色，上面也常常覆盖着一层银白色鳞屑，刮掉之后，会出现薄膜现象以及出血点。

二、牛皮癣可发生于全身的任何部位，但以头皮、四肢，特别是肘后、小腿伸侧、腰、臀等部位较容易发作。

三、皮损症状在患者身上对称发生。常发作于患者的膝关节、肘关节以及头部。有的患者的指甲等处也可能被疾病侵染，出现甲形畸形等情况。

四、不同程度痒感，多数为轻微的痒感，但也有少部分病人不痒或瘙痒难忍。牛皮癣病程漫长，反复发作。复发多在冬春天气较冷的季节，夏秋常缓解，病久后季节性渐渐不明显。

以上就是医生对牛皮癣的症状的变化是怎样的?的相关介绍，希望可以给您带来帮助。北京方舟皮肤病医院温馨提示：治疗疾病不能够完全依赖医生，尤其是慢性疾病。要在平时多多观察自己症状的变化，避免发生病情变化不能及时发现。