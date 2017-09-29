银屑病诊疗中心
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发布时间：2017-09-29
核心提示：牛皮癣治疗周期漫长，患者多数时间需要在家调理，所以患者自己对自己症状的认识是很有必要的，要随时观察症状的变化，及时跟医生沟通，以便医生在治疗方案上做出调整。
牛皮癣的症状的变化是怎样的?牛皮癣治疗周期漫长，患者多数时间需要在家调理，所以患者自己对自己症状的认识是很有必要的，要随时观察症状的变化，及时跟医生沟通，以便医生在治疗方案上做出调整。那么牛皮癣的症状的变化是怎样的?下面就请北京方舟皮肤病医院的医生为大家讲解一下。
一、牛皮癣发病初期患者的身上会出现一些很小的性扁平丘疹，这些丘疹的大小可能只有针头到扁豆之间那么大。随着病情发展，会慢慢地扩大。皮损肥厚高出皮面，呈红色，上面也常常覆盖着一层银白色鳞屑，刮掉之后，会出现薄膜现象以及出血点。
二、牛皮癣可发生于全身的任何部位，但以头皮、四肢，特别是肘后、小腿伸侧、腰、臀等部位较容易发作。
三、皮损症状在患者身上对称发生。常发作于患者的膝关节、肘关节以及头部。有的患者的指甲等处也可能被疾病侵染，出现甲形畸形等情况。
四、不同程度痒感，多数为轻微的痒感，但也有少部分病人不痒或瘙痒难忍。牛皮癣病程漫长，反复发作。复发多在冬春天气较冷的季节，夏秋常缓解，病久后季节性渐渐不明显。
以上就是医生对牛皮癣的症状的变化是怎样的?的相关介绍，希望可以给您带来帮助。北京方舟皮肤病医院温馨提示：治疗疾病不能够完全依赖医生，尤其是慢性疾病。要在平时多多观察自己症状的变化，避免发生病情变化不能及时发现。
北京方舟皮肤病医院是按现代化医院的标准设计和建设的北京市顺义区首家三级皮肤病专科医院，集临床、科研、预防、治疗为一体，医疗水平处于全国先进行列。医院占地38.5余亩，建筑面积30000余平方米，门诊大楼，住院大楼，患者康复休闲中心，职工休息活动中心，国际化多功能会议大厅配合花园式环境进行了整体规划。设立有国际化的皮肤病科研中心... [详细]