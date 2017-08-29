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身上出现牛皮癣的症状该怎么办？

发布时间：2017-08-29

核心提示：牛皮癣在发作时严重影响了我们的外在形象，甚至还会引发一些其他的并发症。危害性很大，那么下面由北京方舟皮肤病医院为大家介绍一下身上出现牛皮癣的症状该怎么办。

身上出现牛皮癣的症状该怎么办？牛皮癣在发作时严重影响了我们的外在形象，甚至还会引发一些其他的并发症。危害性很大，那么下面由北京方舟皮肤病医院为大家介绍一下身上出现牛皮癣的症状该怎么办。





身上出现牛皮癣症状要怎么办？

1 保持手部的清洁，洗脸时候要用温水，不要用刺激性太强的洗涤用品，以免刺激肌肤，加重脸部银屑病的病情。

2 一定要做好保湿工作，这样才有利于患者的身体。不要使用刺激性较强的物品，以免刺激皮肤，加重自身牛皮癣的疾病。

3 在饮食上一定要引起注意，宜清淡饮食，少吃葱姜蒜辣椒等辛辣刺激性食物，牛羊肉海鲜等发物，少饮浓茶咖啡，这样才能更有效的预防牛皮癣。

以上就是医生对身上出现牛皮癣的症状该怎么办的相关介绍，希望可以给您带来帮助。北京方舟皮肤病医院温馨提示：对于牛皮癣的治疗，所选的治疗方法如何决定着治疗效果，如果方法选择不好，则难以控制病情，从而错过了治疗的黄金时间，因此大家在治疗方法的选择上要慎重对待。