银屑病诊疗中心
值得信赖的三级皮肤医院
专业治疗牛皮癣更放心
发布时间：2017-08-29
核心提示：牛皮癣也叫做银屑病，是一种慢性的皮肤病，有很多儿童因身体免疫力差而导致牛皮癣的出现，药物治疗比较方便，家长们通常会用药物控制初期的牛皮癣。那么儿童能用药物治疗牛皮癣吗？
儿童能用药物治疗牛皮癣吗？牛皮癣也叫做银屑病，是一种慢性的皮肤病，有很多儿童因身体免疫力差而导致牛皮癣的出现，药物治疗比较方便，家长们通常会用药物控制初期的牛皮癣。那么儿童能用药物治疗牛皮癣吗？
北京方舟皮肤病专家指出：儿童牛皮癣患者在治疗中各个方面都不能疏忽，儿童的皮肤比较细腻，所以在用药方面更要注意避免刺激，不宜不宜随意使用外用药物应内服容易吸收、对人体副作用小的纯中药。目前适合儿童的药物非常少，所以家长要慎重选择，避免用药不当而加重病情。
在牛皮癣的治疗过程中，很多家长们看到别人用一种特效药治好了牛皮癣，自己也想给自己的孩子试试。要知道牛皮癣是一种复杂的皮肤病，不是一种药或一种治疗方法就能解决的。控制牛皮癣，需要进行系统的治疗才能达到预期效果。再者每个人的身体状况是不一样，适合别人的药物，不一定适合自己。
北京方舟皮肤病医院专家提醒：牛皮癣的治疗是一个漫长的过程，所以我们不能有焦急的心态。孩子得了牛皮癣后不要用刺激性较大的药物去控制，应采用正规的治疗方法。
北京方舟皮肤病医院是按现代化医院的标准设计和建设的北京市顺义区首家三级皮肤病专科医院，集临床、科研、预防、治疗为一体，医疗水平处于全国先进行列。医院占地38.5余亩，建筑面积30000余平方米，门诊大楼，住院大楼，患者康复休闲中心，职工休息活动中心，国际化多功能会议大厅配合花园式环境进行了整体规划。设立有国际化的皮肤病科研中心... [详细]