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儿童能用药物治疗牛皮癣吗？

发布时间：2017-08-29

核心提示：牛皮癣也叫做银屑病，是一种慢性的皮肤病，有很多儿童因身体免疫力差而导致牛皮癣的出现，药物治疗比较方便，家长们通常会用药物控制初期的牛皮癣。那么儿童能用药物治疗牛皮癣吗？

儿童能用药物治疗牛皮癣吗？牛皮癣也叫做银屑病，是一种慢性的皮肤病，有很多儿童因身体免疫力差而导致牛皮癣的出现，药物治疗比较方便，家长们通常会用药物控制初期的牛皮癣。那么儿童能用药物治疗牛皮癣吗？





北京方舟皮肤病专家指出：儿童牛皮癣患者在治疗中各个方面都不能疏忽，儿童的皮肤比较细腻，所以在用药方面更要注意避免刺激，不宜不宜随意使用外用药物应内服容易吸收、对人体副作用小的纯中药。目前适合儿童的药物非常少，所以家长要慎重选择，避免用药不当而加重病情。

在牛皮癣的治疗过程中，很多家长们看到别人用一种特效药治好了牛皮癣，自己也想给自己的孩子试试。要知道牛皮癣是一种复杂的皮肤病，不是一种药或一种治疗方法就能解决的。控制牛皮癣，需要进行系统的治疗才能达到预期效果。再者每个人的身体状况是不一样，适合别人的药物，不一定适合自己。

北京方舟皮肤病医院专家提醒：牛皮癣的治疗是一个漫长的过程，所以我们不能有焦急的心态。孩子得了牛皮癣后不要用刺激性较大的药物去控制，应采用正规的治疗方法。