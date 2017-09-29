首页 > 皮肤病 > 方舟银屑病 > 牛皮癣饮食

酸奶对牛皮癣有无好处？

发布时间：2017-09-29

核心提示：

酸奶对牛皮癣有无好处?通过专业医生的研究发现，酸奶有益于减轻牛皮癣病情。因为酸奶中含有大量的乳酸、醋酸等有机酸，不仅可以调整肠道菌群，抑制有害菌入侵，抑制细菌生长产生毒素，减少毒素对肝脏和大脑的危害，减少对皮肤的刺激。那么，牛皮癣患者在食用时会不会有很多讲究呢?下面我们请北京方舟皮肤病医院牛皮癣主治医生为大家详细介绍一下：



酸奶对牛皮癣有无好处?

我们通过研究发现。诱发牛皮癣的一个重要原因就是免疫系统功能发生紊乱现象，如果不能及时清除侵入人体的毒素，毒素聚集的部位便容易发生牛皮癣。因此，酸奶可以通过提高人体的免疫力而减轻牛皮癣患者的病情。

我们通过多年的临床研究证实，如果牛我们的牛皮癣患者经常饮用酸奶，体内的血清甘油三酯和血胆固醇不仅不会升高，反而有降低的趋势。这一方面来自其中酸奶中的乳酸菌及其菌体碎片，另一方面来自酸奶中所含的蛋白质类成分，因此酸奶非常适合老年牛皮癣患者。

但是牛皮癣患者在喝酸奶时特别要注意，选择纯正的酸奶，千万不要空腹喝，最 好在饭后2小时或临睡前饮用。喝完酸奶要及时漱口，避免口腔细菌滋生引发感染。同时，喝酸奶应与服药分开，避免乳酸菌被药物成分杀死或破坏。酸奶只是一种有益于缓解牛皮癣病情的保健品，并不能治好牛皮癣。

以上就是对“酸奶能减轻牛皮癣吗?”做出的全面介绍，希望通过以上介绍大家对此问题有所了解。北京方舟皮肤病医院温馨提示：牛皮癣患者的饮食问题十分重要，对此患者朋友及家人一定要引起重视。另外，发现病情加重请及时到正规专科医院就诊治疗，用科学方法来控制住恶化中的病情。给自己及家人减少负担和压力!