银屑病诊疗中心
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发布时间：2017-09-30
核心提示：牛皮癣是近几年发病率比较高得一种，虽然比较常见，但是很多患者对它却并不了解，牛皮癣是一种色素疾病，一旦患有牛皮癣，就会十分的影响人们的健康和形象。
出现牛皮癣症状是因为什么原因导致的?牛皮癣是近几年发病率比较高得一种，虽然比较常见，但是很多患者对它却并不了解，牛皮癣是一种色素疾病，一旦患有牛皮癣，就会十分的影响人们的健康和形象，那么，出现牛皮癣症状是因为什么原因导致的?接下来就请北京方舟皮肤病医院的医生为大家介绍一下。
一、代谢障碍因素。代谢障碍因素也是导致牛皮癣发生的原因。皮肤发生代谢障碍以后会使人体皮肤表皮的正常霉种类(正常情况下有四种酶)相应减少或发生其他异常性病变，诱发牛皮癣症状。临床研究也发现，牛皮癣患者皮损内的霉只有两种种类。
二、免疫功能因素。牛皮癣是由活化的T细胞引起的表皮细胞增生的皮肤疾病，人体免疫功能降低会使机体受到病毒的感染侵袭引发牛皮癣。年龄的增长造成人体各机能的降低、焦虑和紧张等不良心理因素对身体造成的负面 影响、营养失衡对机体造成的影响等都会造成人体免疫功能降低。
三、感染因素。感染发生后如果得不到及时的治疗会进一步引发患者的牛皮癣症状，一半以上的儿童患者都是受感染因素的影响而发病。此类感染因素主要是感冒加重而引发的咽喉炎、扁桃体炎、气管炎等上呼吸道感 染。所以人们需要对感染进行及时的预防和治疗。
以上所讲的就是医生对出现牛皮癣症状是因为什么原因导致的?的相关介绍，希望可以给您带来帮助。北京方舟皮肤病医院温馨提示：如果患上了牛皮癣，千万不能抱有侥幸的心理，应及时的到正规医院进行检查治疗，这样才能及早的摆脱疾病。
北京方舟皮肤病医院是按现代化医院的标准设计和建设的北京市顺义区首家三级皮肤病专科医院，集临床、科研、预防、治疗为一体，医疗水平处于全国先进行列。医院占地38.5余亩，建筑面积30000余平方米，门诊大楼，住院大楼，患者康复休闲中心，职工休息活动中心，国际化多功能会议大厅配合花园式环境进行了整体规划。设立有国际化的皮肤病科研中心... [详细]