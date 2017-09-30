银屑病诊疗中心
值得信赖的三级皮肤医院
专业治疗牛皮癣更放心
发布时间：2017-09-30
核心提示：得了银屑病之后患者皮肤会与不同程度的受损，其症状非常影响正常的工作生活，而且还会遭受被人异样的眼光，可见其危害性，应当从根源上极力杜绝。
哪些因素会导致银屑病缠身?得了银屑病之后患者皮肤会与不同程度的受损，其症状非常影响正常的工作生活，而且还会遭受被人异样的眼光，可见其危害性，应当从根源上极力杜绝。那么哪些因素会导致银屑病缠身?接下来就请北京方舟皮肤病医院的医生为大家介绍一下。
1、受潮着凉：受冷风寒气侵袭而诱发银屑病的为数较多，由于居住环境潮湿、寒冷，可使银屑病发生或加重病情，因此患者应尽量避免大冷大热刺激皮肤，住室保持通风、干燥、温度适中。
2、精神紧张：由于作息不规律，工作繁忙，生活工作处于紧张状态，精神高度集中，身心疲劳。导致内分泌失调，紊乱，免疫功能下降，从而促进了银屑病的发生与发展或周期性循环，时而好转，时而复发，因此应尽量保持心情平静，保证充足睡眠，多做户外运动。
3、过敏因素：由于饮食或服用药物，或接触某种物质而过敏者，常可诱发该疾病的发生及发展。患者每次复发后，应仔细回想近来饮食方面，服用药物方面，可接触的某些物质，从而使皮肤发红、发痒，起红疹，继而出现银屑病皮损，而化学类物质，皮肤不太好的，应少接触。有些人由于食用一些东西或者接触到一些东西，而出现皮肤过敏的现象，患者一定要远离那些容易让专家过敏的东西。
4、感染因素：感染是很大的一个原因，也很常见。特别是感冒后导致的扁桃体炎，引起银屑病的几率很大，患者一定要提高警惕。局部性感染是诱发银屑病的一个重要因素，在感冒后，併发扁桃体炎、气管炎，需要积极治疗，尽量缩短病程，扁桃体反复发炎，与银屑病发作有密切关系者，必要时考虑扁桃体切除术。
以上所讲的就是医生对哪些因素会导致银屑病缠身的相关介绍，希望可以给您带来帮助。北京方舟皮肤病医院温馨提示：银屑病的治疗要从挖掘根源开始，在知道了发病原因后治疗可以更有方向，能够又快的找到治疗的要点。
北京方舟皮肤病医院是按现代化医院的标准设计和建设的北京市顺义区首家三级皮肤病专科医院，集临床、科研、预防、治疗为一体，医疗水平处于全国先进行列。医院占地38.5余亩，建筑面积30000余平方米，门诊大楼，住院大楼，患者康复休闲中心，职工休息活动中心，国际化多功能会议大厅配合花园式环境进行了整体规划。设立有国际化的皮肤病科研中心... [详细]