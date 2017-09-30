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哪些因素会导致银屑病缠身

发布时间：2017-09-30

核心提示：得了银屑病之后患者皮肤会与不同程度的受损，其症状非常影响正常的工作生活，而且还会遭受被人异样的眼光，可见其危害性，应当从根源上极力杜绝。

哪些因素会导致银屑病缠身?得了银屑病之后患者皮肤会与不同程度的受损，其症状非常影响正常的工作生活，而且还会遭受被人异样的眼光，可见其危害性，应当从根源上极力杜绝。那么哪些因素会导致银屑病缠身?接下来就请北京方舟皮肤病医院的医生为大家介绍一下。

1、受潮着凉：受冷风寒气侵袭而诱发银屑病的为数较多，由于居住环境潮湿、寒冷，可使银屑病发生或加重病情，因此患者应尽量避免大冷大热刺激皮肤，住室保持通风、干燥、温度适中。

2、精神紧张：由于作息不规律，工作繁忙，生活工作处于紧张状态，精神高度集中，身心疲劳。导致内分泌失调，紊乱，免疫功能下降，从而促进了银屑病的发生与发展或周期性循环，时而好转，时而复发，因此应尽量保持心情平静，保证充足睡眠，多做户外运动。

3、过敏因素：由于饮食或服用药物，或接触某种物质而过敏者，常可诱发该疾病的发生及发展。患者每次复发后，应仔细回想近来饮食方面，服用药物方面，可接触的某些物质，从而使皮肤发红、发痒，起红疹，继而出现银屑病皮损，而化学类物质，皮肤不太好的，应少接触。有些人由于食用一些东西或者接触到一些东西，而出现皮肤过敏的现象，患者一定要远离那些容易让专家过敏的东西。

4、感染因素：感染是很大的一个原因，也很常见。特别是感冒后导致的扁桃体炎，引起银屑病的几率很大，患者一定要提高警惕。局部性感染是诱发银屑病的一个重要因素，在感冒后，併发扁桃体炎、气管炎，需要积极治疗，尽量缩短病程，扁桃体反复发炎，与银屑病发作有密切关系者，必要时考虑扁桃体切除术。

以上所讲的就是医生对哪些因素会导致银屑病缠身的相关介绍，希望可以给您带来帮助。北京方舟皮肤病医院温馨提示：银屑病的治疗要从挖掘根源开始，在知道了发病原因后治疗可以更有方向，能够又快的找到治疗的要点。