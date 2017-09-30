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哪种因素比较容易使银屑病爆发呢

发布时间：2017-09-30

核心提示：银屑病是近几年发病率比较高得一种，虽然比较常见，但是很多患者对它却并不了解，银屑病是一种色素疾病，一旦患有银屑病，就会十分的影响人们的健康和形象

哪种因素比较容易使银屑病爆发呢?银屑病是近几年发病率比较高得一种，虽然比较常见，但是很多患者对它却并不了解，银屑病是一种色素疾病，一旦患有银屑病，就会十分的影响人们的健康和形象，那么，哪种因素比较容易使银屑病爆发呢?接下来就请北京方舟皮肤病医院的医生为大家介绍一下。

1、代谢障碍因素。代谢障碍因素也是导致银屑病发生的原因。皮肤发生代谢障碍以后会使人体皮肤表皮的正常霉种类(正常情况下有四种酶)相应减少或发生其他异常性病变，诱发银屑病症状。临床研究也发现，银屑病患者皮损内的霉只有两种种类。

2、免疫功能因素。银屑病是由活化的T细胞引起的表皮细胞增生的皮肤疾病，人体免疫功能降低会使机体受到病毒的感染侵袭引发银屑病。年龄的增长造成人体各机能的降低、焦虑和紧张等不良心理因素对身体造成的负面 影响、营养失衡对机体造成的影响等都会造成人体免疫功能降低。

3、感染因素。感染发生后如果得不到及时的治疗会进一步引发患者的银屑病症状，一半以上的儿童患者都是受感染因素的影响而发病。此类感染因素主要是感冒加重而引发的咽喉炎、扁桃体炎、气管炎等上呼吸道感 染。所以人们需要对感染进行及时的预防和治疗。

以上所讲的就是医生对哪种因素比较容易使银屑病爆发呢?的相关介绍，希望可以给您带来帮助。北京方舟皮肤病医院温馨提示：如果患上了银屑病，千万不能抱有侥幸的心理，应及时的到正规医院进行检查治疗，这样才能及早的摆脱疾病。