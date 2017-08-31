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诱发牛皮癣的主要因素有哪些

发布时间：2017-08-31

核心提示：牛皮癣对人们造成的危害是有目共睹的，很多患者因此不能够正常的生活，所以一定要注意预防，避免疾病缠身。

诱发牛皮癣的主要因素有哪些?牛皮癣对人们造成的危害是有目共睹的，很多患者因此不能够正常的生活，所以一定要注意预防，避免疾病缠身。想要成功预防的话首先要知道诱发牛皮癣原因有哪些，那么，诱发牛皮癣的主要因素有哪些?接下来就请北京方舟皮肤病医院的医生为大家介绍一下。

受潮受凉

牛皮癣的发病原因有很多，常见的与风寒侵袭比较常见，由于居住环境潮湿、天气寒冷均可使本病发生或加重，因此患者应尽量避免忽冷忽热刺激皮肤，室内保持通风干燥。

精神紧张

日常生活由于工作压力大、休息不好，精神过度紧张造成情绪不稳定，又不能合理的调整保养肌肤或长期饮食没有规律，暴饮暴食，多食腥发动风之物，酗酒饮茶过度以及外界原因引起感冒、发热、扁桃体发炎免疫功能低下、缺乏抵抗力，从而导致牛皮癣发病和复发。

药物过敏

由于饮食或服用药物，或接触某种物质而过敏常可诱发牛皮癣的发生。患者每次复发后，需仔细回想近来曾服用了什么东西或接触了某种物质，从而使皮肤发痒，继而出现红斑症状，今后应尽量避免接触，比如某些海产品牛羊肉、辛辣食物及其它物质等。

以上所讲的就是医生对诱发牛皮癣的主要因素有哪些的相关介绍，希望可以给您带来帮助。北京方舟皮肤病医院温馨提示：治疗牛皮癣的关键在于找到疾病的根源，要从根源上面杜绝疾病的发生。了解了发病原因之后要注意避免这些因素出现，这样才能有效的预防。