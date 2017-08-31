银屑病诊疗中心
值得信赖的三级皮肤医院
专业治疗牛皮癣更放心
发布时间：2017-08-31
核心提示：牛皮癣对人们造成的危害是有目共睹的，很多患者因此不能够正常的生活，所以一定要注意预防，避免疾病缠身。
诱发牛皮癣的主要因素有哪些?牛皮癣对人们造成的危害是有目共睹的，很多患者因此不能够正常的生活，所以一定要注意预防，避免疾病缠身。想要成功预防的话首先要知道诱发牛皮癣原因有哪些，那么，诱发牛皮癣的主要因素有哪些?接下来就请北京方舟皮肤病医院的医生为大家介绍一下。
受潮受凉
牛皮癣的发病原因有很多，常见的与风寒侵袭比较常见，由于居住环境潮湿、天气寒冷均可使本病发生或加重，因此患者应尽量避免忽冷忽热刺激皮肤，室内保持通风干燥。
精神紧张
日常生活由于工作压力大、休息不好，精神过度紧张造成情绪不稳定，又不能合理的调整保养肌肤或长期饮食没有规律，暴饮暴食，多食腥发动风之物，酗酒饮茶过度以及外界原因引起感冒、发热、扁桃体发炎免疫功能低下、缺乏抵抗力，从而导致牛皮癣发病和复发。
药物过敏
由于饮食或服用药物，或接触某种物质而过敏常可诱发牛皮癣的发生。患者每次复发后，需仔细回想近来曾服用了什么东西或接触了某种物质，从而使皮肤发痒，继而出现红斑症状，今后应尽量避免接触，比如某些海产品牛羊肉、辛辣食物及其它物质等。
以上所讲的就是医生对诱发牛皮癣的主要因素有哪些的相关介绍，希望可以给您带来帮助。北京方舟皮肤病医院温馨提示：治疗牛皮癣的关键在于找到疾病的根源，要从根源上面杜绝疾病的发生。了解了发病原因之后要注意避免这些因素出现，这样才能有效的预防。
北京方舟皮肤病医院是按现代化医院的标准设计和建设的北京市顺义区首家三级皮肤病专科医院，集临床、科研、预防、治疗为一体，医疗水平处于全国先进行列。医院占地38.5余亩，建筑面积30000余平方米，门诊大楼，住院大楼，患者康复休闲中心，职工休息活动中心，国际化多功能会议大厅配合花园式环境进行了整体规划。设立有国际化的皮肤病科研中心... [详细]