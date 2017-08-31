首页 > 皮肤病 > 方舟银屑病 > 牛皮癣病因

牛皮癣复发是因为什么

发布时间：2017-08-31

核心提示：在生活中牛皮癣是比较难以治疗的疾病，是很多的人在患上牛皮癣后都非常的恐惧，很多的人在患上牛皮癣后都会了解到，牛皮癣是一种反复复发的疾病。

牛皮癣复发是因为什么?在生活中牛皮癣是比较难以治疗的疾病，是很多的人在患上牛皮癣后都非常的恐惧，很多的人在患上牛皮癣后都会了解到，牛皮癣是一种反复复发的疾病，那么，牛皮癣复发是因为什么?接下来就请北京方舟皮肤病医院的医生为大家介绍一下。





一、用药不当

很多的患者在治疗牛皮癣时，会相信一些广告，开始尝试各种药物，这些药物对治疗牛皮癣有着非常显著的效果，但是当一停药，牛皮癣就开始了复发，甚至恶化。其实，这些药物中含有大量的激素，激素对于牛皮癣的治疗只能除表不除本，甚至有些激素还对牛皮癣有副作用。

二、治疗方法不当

一些患者采用了中医来治疗牛皮癣，其中很多的中医会认为牛皮癣的病因就是血虚，血热，和血瘀造成的，于是就开始错误的用药，这些药物不但到不到治疗牛皮癣的目的，反而会加重肝阴虚的状况，所以就会出现不能及时治好了。

三、生活上不注意

这个牛皮癣复发的主要原因，很多的患者刚刚治好，就养成了抽烟、饮酒，不锻炼自己的身体，等一些不良习惯，从而引发了牛皮癣的复发，给患者带来了严重的伤害。因为表面的皮损消失，可能体内的毒素还在，因此牛皮癣患者不再进行治疗了，牛皮癣复发也就在情理之中了。

以上所讲的就是医生对牛皮癣复发是因为什么?的相关介绍，希望可以给您带来帮助。北京方舟皮肤病医院温馨提示：得了牛皮癣，一定要寻找专业正规的医院，千万不要为了求方便、图便宜而轻率治疗，一旦陷入治疗的虚假陷阱，错过了治疗牛皮癣的较佳时机，后果将非常严重。