银屑病诊疗中心
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发布时间：2017-08-31
核心提示：在生活中牛皮癣是比较难以治疗的疾病，是很多的人在患上牛皮癣后都非常的恐惧，很多的人在患上牛皮癣后都会了解到，牛皮癣是一种反复复发的疾病。
牛皮癣复发是因为什么?在生活中牛皮癣是比较难以治疗的疾病，是很多的人在患上牛皮癣后都非常的恐惧，很多的人在患上牛皮癣后都会了解到，牛皮癣是一种反复复发的疾病，那么，牛皮癣复发是因为什么?接下来就请北京方舟皮肤病医院的医生为大家介绍一下。
一、用药不当
很多的患者在治疗牛皮癣时，会相信一些广告，开始尝试各种药物，这些药物对治疗牛皮癣有着非常显著的效果，但是当一停药，牛皮癣就开始了复发，甚至恶化。其实，这些药物中含有大量的激素，激素对于牛皮癣的治疗只能除表不除本，甚至有些激素还对牛皮癣有副作用。
二、治疗方法不当
一些患者采用了中医来治疗牛皮癣，其中很多的中医会认为牛皮癣的病因就是血虚，血热，和血瘀造成的，于是就开始错误的用药，这些药物不但到不到治疗牛皮癣的目的，反而会加重肝阴虚的状况，所以就会出现不能及时治好了。
三、生活上不注意
这个牛皮癣复发的主要原因，很多的患者刚刚治好，就养成了抽烟、饮酒，不锻炼自己的身体，等一些不良习惯，从而引发了牛皮癣的复发，给患者带来了严重的伤害。因为表面的皮损消失，可能体内的毒素还在，因此牛皮癣患者不再进行治疗了，牛皮癣复发也就在情理之中了。
以上所讲的就是医生对牛皮癣复发是因为什么?的相关介绍，希望可以给您带来帮助。北京方舟皮肤病医院温馨提示：得了牛皮癣，一定要寻找专业正规的医院，千万不要为了求方便、图便宜而轻率治疗，一旦陷入治疗的虚假陷阱，错过了治疗牛皮癣的较佳时机，后果将非常严重。
北京方舟皮肤病医院是按现代化医院的标准设计和建设的北京市顺义区首家三级皮肤病专科医院，集临床、科研、预防、治疗为一体，医疗水平处于全国先进行列。医院占地38.5余亩，建筑面积30000余平方米，门诊大楼，住院大楼，患者康复休闲中心，职工休息活动中心，国际化多功能会议大厅配合花园式环境进行了整体规划。设立有国际化的皮肤病科研中心... [详细]