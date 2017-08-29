首页 > 皮肤病 > 方舟银屑病 > 百科提示

应该怎样来预防牛皮癣？

发布时间：2017-08-29

核心提示：牛皮癣又称“银屑病”，是一种顽固性的皮肤疾病，具有反复发作性，患者需要循序渐进才可以将牛皮癣治好，北京方舟皮肤病医院认为患者除了要配合医生治疗外日常的护理是不可忽视的。

应该怎样来预防牛皮癣？牛皮癣又称“银屑病”，是一种顽固性的皮肤疾病，具有反复发作性，患者需要循序渐进才可以将牛皮癣治好，北京方舟皮肤病医院认为患者除了要配合医生治疗外日常的护理是不可忽视的，做好日常的护理细节可以确保治疗的事半功倍，应该怎样来预防牛皮癣呢，具体如下：





1、3大忌口： 忌酒、忌海鲜、忌辛辣。关于忌口，也有不同说法， 也有人认为，忌口应该视个体差异而定，一味忌口，将使人体丧失大量营养，不利病情好转。



2、溶血性链球菌感染是本病的一诱发因素，尽可能避免感冒、扁桃腺炎、咽炎的发生。一旦发生应积极对症治疗，以免加重牛皮癣。经常因扁桃腺化脓而诱发本病或加重本病的建议行扁桃腺摘除术。 对于此条扁桃体摘除，应该慎重。



3、消除精神紧张因素，避免过于疲劳，注意休息。



4、居住条件要干爽、通风、便于洗浴。



5、在日常用药中，抗疟药、β-受体阻滞剂均可诱发或加重病情。



6、内分泌变化、妊娠均可诱发本病并使其加重。



7、多食富含维生素类食品，如新鲜水果、蔬菜等。



8、清洗患处时，动作要轻揉，不要强行剥离皮屑，以免造成局部感染，如红、肿、热、痛，影响治疗，使病程延长。



9、银屑病临床暂时治好后，其*功能、微循环、新陈代谢仍未基本恢复正常，一般需要2-3个月后才能复原。所以在临床治好后，即外表皮损基本消退后，应再继续服用2-3个疗程药物进行巩固，使病毒清理更*，以免复发。



温馨提示：应该怎样来预防牛皮癣就说道这里，患者应重视日常各个细节，保证治疗效果。北京方舟皮肤病医院温馨提示：等了牛皮癣不要慌张，一定要有一个正确的认识，选择正规的医院，采取科学的疗法，才可以经牛皮癣治好。