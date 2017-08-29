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头上会出现银屑病吗？

发布时间：2017-08-29

核心提示：银屑病是一种顽固的皮肤疾病，而且可诱发身体的任何部位，头部患有银屑病的患者也是常见的，由于头部毛发比较多，所以治疗起来相对复杂，建议大家要早发现早治疗。这样才能尽早的将病控制住。

头上会出现银屑病吗？银屑病是一种顽固的皮肤疾病，而且可诱发身体的任何部位，头部患有银屑病的患者也是常见的，由于头部毛发比较多，所以治疗起来相对复杂，建议大家要早发现早治疗。这样才能尽早的将病控制住。下面请北京方舟皮肤病医院的专家为大家详细的介绍一下头部银屑病的症状表现，希望大家能及时的判断出自己到底患的是不是此病，从而针对性的治疗!





头皮银屑病的症状

头部银屑病的症状初始为皮屑增多，经常洗头仍然满头白屑纷飞，持续很久。 慢慢形成大片或覆盖厚厚的鳞屑，以手触之，又徒然有增厚、浸润的感觉。皮损边界清楚，特别在额部发际常见成片浸润红斑，表面的鳞屑多由皮脂及灰尘相互混合而成，成淡黄或灰黄色，但剥离后其仍为银白色，基底可露点状出血。患者的头发因厚积的鳞屑粘附紧缩而成簇，如同被捆成的辫子、一束束尖端向上宛如倒竖的毛笔，称“倒笔状束发”，但其毛发仍是正常的，无折断或脱落现象。

头部银屑病的症状还包括皮损多明显止于发际边缘，与边界不清广为蔓延的脂溢性皮炎不同，但可扩展至前发际的额面部。间或有点滴状损害，上覆厚厚的痂屑，散在地分布于头部，偶尔累及整个头部;呈弥漫性、干燥性的脱屑性红斑，不易辨认。

头部银屑病发病规模小，程度低，如果治疗方法得当，病情更容易得到较好的控制甚至临床治好，很多患者还可以在较长的时间内不复发，所以头部银屑病患者一定要尽快到正规医院及早治疗，科学有效的治疗。

以上就是医生对头上会出现银屑病吗的相关介绍，希望可以给您带来帮助。北京方舟皮肤病医院温馨提示：在日常生活中，大家一定要养成良好的生活习惯，防止疾病的侵扰，对银屑病一定要做到早预防早发现、早治疗，早日远离银屑病的烦恼。