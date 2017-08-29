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得了牛皮癣会影响眼部吗？

发布时间：2017-08-29

核心提示：牛皮癣就是银屑病，临床调研表明牛皮癣不仅会对皮肤带来影响，还会影响其他部位，比如眼部，当牛皮癣的症状到达进展期会对眼部产生威胁。

得了牛皮癣会影响眼部吗？牛皮癣就是银屑病，临床调研表明牛皮癣不仅会对皮肤带来影响，还会影响其他部位，比如眼部，当牛皮癣的症状到达进展期会对眼部产生威胁。部分患者引起眼部并发症，且症状都比较严重。下面北京方舟皮肤病医院带大家来看下牛皮癣对眼部的危害和预防。





医学研究表明，约有10%的寻常型牛皮癣患者有眼部症状。牛皮癣的眼部并发症常随全身皮损进展而发生。而牛皮癣眼部的并发症多发生于牛皮癣的进行期，这个时期眼部受刺激特别是注射、手术等机械性刺激可导致眼部同形反应，加重眼部炎症反应。

牛皮癣可以引起眼睑炎、干燥病、重睑和倒睫，甚至可并发白内障。医学界有研究表明，牛皮癣的眼部损中：结膜炎占66.67%，巩膜炎占12.28%，角膜炎占5.13%红膜睫状体炎占15.38%，有眼部并发症牛皮癣患者男性多余女性，男女之比为2.25：1。

关节型牛皮癣也会引起眼部病变

1、关节型牛皮癣可引起角膜病变

角膜病变：最常见的角膜病变为表层点状角膜炎，也可出现表层或深部的角膜混浊、角膜新生血管、角膜溃疡周边角膜浸润和角膜缘泡状病变。

2、关节型牛皮癣可引发眼睑、结膜病变

眼睑可以出现类似其他部位皮肤的改变，也可出现单纯性的红斑和肿胀，还可出现慢性睑缘炎、脂溢性皮炎 、睫毛脱失。结膜炎是一种常见的病变，在伴有关节炎的牛皮癣性关节炎中发生率约占20%,表现为非特异性炎症，有时可有卡他性或脓性分泌物，也可出现眼睑、球结膜的肉芽肿性病变。结膜和眼睑病变愈合后可引起睫毛脱落、倒睫、眼睑外翻、睑球粘连、干眼等并发症。

3、关节型牛皮癣会引起前葡萄膜炎

专家指出，前葡萄膜炎通常发生于伴有关节炎的牛皮癣患者，发生葡萄膜炎患者的年龄一般较大。骶髂关节受累的患者易发生前葡萄膜炎，牛皮癣性关节炎伴有的葡萄膜炎可表现为急性复发性非肉芽肿性前葡萄膜炎，典型地表现为睫状充血或混合性充血。



牛皮癣患者的眼部护理方法

（1）牛皮癣眼部保护很重要牛皮癣患者身体取下蹲姿式，用双手分别攀住两脚五趾，并稍微用力地往上扳，用力时尽量朝下低头，这样便有助于使五脏六腑的精气精气上升至头部，可以有效起到明目的效果。

（2）专家建议牛皮癣患者要在清晨起床时，先将双手互相摩擦，待手搓热后一手掌熨贴双眼，反复三次以后，再以食、中指轻轻按压眼球，或按压眼球四周，对眼睛的保健效果是非常理想的。

（3）牛皮癣眼部保护很重要牛皮癣患者每天坚持早晚各做1遍小指向内折弯，再向后搬的屈伸运动。每遍进行30-50次并在小指外侧的基部用拇指和食指揉捏50-100次。此法坐、立、卧皆可做，坚持经常做，不仅能养脑明

目，对有白内障和其它眼病者也有一定疗效。如果牛皮癣患者能任选以上1、2种方法坚持下去，那么很快就会起到疗效的。

以上就是得了牛皮癣会影响眼部吗的一个介绍，相信大家都有了一定的了解了吧。温馨提示：牛皮癣患者应注意外伤感染防止眼部出现并发症，这样对疾病的恢复是大有益处的。