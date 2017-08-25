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专家详解牛皮癣的遗传常识！

发布时间：2017-08-25

核心提示：认为牛皮癣是与患者的隐性遗传基因有一定关系，而且是非伴性遗传，但至今都没有一个确定的答案来表明牛皮癣是一种遗传病。

专家详解牛皮癣的遗传常识!牛皮癣的遗传一直一来都没有一个确定的答案，实际上尽管有非常多的学者一致认为牛皮癣是与患者的隐性遗传基因有一定关系，而且是非伴性遗传，但至今都没有一个确定的答案来表明牛皮癣是一种遗传病。根据多年的临床经验总结，发现牛皮癣应该是与遗传有一定关系的，不过这一点并不是非常明显，而只是根据牛皮癣的家族性发病来判断的。那么牛皮癣会不会遗传呢?下面就请北京方舟皮肤病医院的医生给大家讲解一下。





1、牛皮癣不是一种传染病，尽管同一个家族中会有数位患者同时出现发病症状，但这并不是患者的病情传染所致，而应该只是单纯的基因遗传所致，所以患者对于牛皮癣的症状并不需要承担过大的心理压力，因为如果不是直系遗传，那么牛皮癣是不会出现传染的。

2、牛皮癣的遗传不是一定遗传，而且就算身具遗传基因，也不一定会一定出现牛皮癣发病，这一点在多年的临床研究中已经可以确定，牛皮癣的遗传为非伴性遗传，因此无论是男性子代还是女性子代都有遗传的可能性，然而牛皮癣的发病与患者的遗传基因虽然有非常大的关联，但实际上影响牛皮癣发病表现的还是主要与牛皮癣患者的周边环境有关。

3、牛皮癣遗传率一般有百分之三十左右，为了避免牛皮癣的基因遗传，牛皮癣患者可以通过避免与同为牛皮癣的患者结婚，避免在发病期受孕来减少遗传几率，而且就算后代不慎有了遗传基因，只要能够做好身体护理，也能够避免发病出现。

以上就是医生对牛皮癣会不会遗传的相关介绍，希望对大家有所帮助。北京方舟皮肤病医院温馨提示：在平时的生活中积极的去预防它的出现。如果生活中不慎患上牛皮癣的相关症状，患者一定要及时的到正规的皮肤病医院进行专业的检查和治疗，科学的治疗才能有助于疾病的恢复。