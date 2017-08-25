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银屑病症状消失后还能遗传给宝宝吗？

发布时间：2017-08-25

核心提示：银屑病（俗称牛皮癣）是一种具有遗传性的皮肤病，在临床的调查中发现有家族史的人患上银屑病的几率比一般的人还要高很多。

银屑病症状消失后还能遗传给宝宝吗?银屑病(俗称牛皮癣)是一种具有遗传性的皮肤病，在临床的调查中发现有家族史的人患上银屑病的几率比一般的人还要高很多。很多的银屑病患者认为，自己的银屑病症状消失后就代表着银屑病已经恢复就不会遗传给孩子了。那么银屑病症状消失后还能遗传给宝宝吗?下面就请北京方舟皮肤病医院的医生给大家讲解一下。





虽然可以通过治疗以及后天干预来降低银屑病的发病几率，很多银屑病患者认为皮损消退后再怀孕就不会影响下一代，实际上这是一种误解，回根结底银屑病是一种多基因性遗传病，皮损消退只是表面症状的消除，体内银屑病易感基因依然存在，无论银屑病皮损是否消退，都存在一定的遗传几率，只是遗传率高低不同。

因此，患者不要试图用药物暂时消退皮损而怀孕。很多药物都能达到消除银屑病症状的疗效，但却很难从内部病因着手，有效控制病情，导致银屑病停药后的反复发作。

所以只有真正从病根上抑制易感基因的活化与表达后，使病情处于一个稳定状态，才是合适的受孕时机。在银屑病发作期怀孕遗传几率是比较大的，而病情稳定后，遗传几率会有所降低。因此想要宝宝不遗传此病，一定要尽早的进行科学的治疗，给自己和宝宝一个健康的皮肤。

以上就是医生对银屑病症状消失后还能遗传给宝宝吗的相关介绍，希望对大家有所帮助。北京方舟皮肤病医院温馨提示：患上牛皮癣后不但要及时采取科学的治疗方法，还要积极地进行护理，生活中做好牛皮癣的护理工作，远离牛皮癣的致病因子，就可以帮助患者恢复，也不会容易反复。