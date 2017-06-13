好害怕：检测不准确，治白反扩大！？

皮肤有白斑、白点怎么办？是白癜风吗？为什么我的白斑总不治好？漏诊、误诊、白斑扩散谁来买单？近年来，随着环境污染加重皮肤疾病频频光顾，其中很多皮肤疾病的较初表现都是白斑症状，易与白癜风白斑混淆，而一些医院采用医生单一面诊的形式很容易造成治疗延误，加重病情，使白斑扩大。那么，如何准确检查白斑，不因误诊而耽误治疗呢？天津白癜风医院医生建议，白斑准确检查一要看设备、二要看医生。