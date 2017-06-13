医生支招 轻松治好早期白癜风

“我的白白刚得不久，能治好吗？”对此，天津白癜风医院周金蓉医生表示：白癜风不是不治之症，并且早期白癜风病情较轻，白斑面积小，通过科学治疗激活黑色素细胞更为容易。具体应该怎么做？医生表示，如能遵循以下3个原则，治好早期白癜风，预后还不易复发。 原则一：治好早期白癜风 准确诊断是前提

“我的白白刚得不久，能治好吗?”对此，天津白癜风医院周金蓉医生表示：白癜风不是不治之症，并且早期白癜风病情较轻，白斑面积小，通过科学治疗激活黑色素细胞更为容易。具体应该怎么做?医生表示，如能遵循以下3个原则，治好早期白癜风，预后还不易复发。

原则一：治好早期白癜风 准确诊断是前提

第三代美国皮肤CT下黑色素脱失程度清晰可见

诊断不明治疗不灵。早期白癜风症状不明显，易与花斑癣、无色素痣等疾病混淆，因此，准确诊断至关重要。传统白癜风检查只依靠医生面诊或简单仪器，只能看到皮肤比表面变化，很容易漏诊误诊，天津白癜风医院早先引进美国原装进口皮肤CT“第三代美国三维皮肤CT”，可“透视”皮下细胞形态、数量，细致的分析出皮损状况和黑色素的脱失程度，准确诊断为治疗提供重要依据。>>>皮肤CT检测快速多少钱?

原则二：治好早期白癜风 优选美国较新一代308激光

在早期白癜风的治疗上，首推美国较新一代308准分子激光，该技术为光疗新技术”，该技术采用氯化氙气体光源，能量恒定集中，相当于56倍自然光直击基底层，快速激活黑色素细胞覆盖白斑表面。

经验丰富的医生，亲自为患者操作308激光

天津白癜风医院在治疗过程中创造性的加入了药物治疗，平衡患者免疫力，达到标本兼治的。并且由美德进修医生亲自操作，准确掌握光照剂量，祛白更好。>>>>308激光治疗白癜风一个疗程是多久？

原则三：选科学医院 治好早期白癜风更有保障

医院科学与否，直接关系到治疗。天津白癜风医院是天津较早成立的省级白癜风专科医院，汇聚齐鲁祛白医生30余位，诊疗经验20年以上，并且早先引进第三代美国皮肤CT、美国新一代氯化氙308准分子激光在内的20于套较强 诊疗设备，建立“检测、光疗、微创、浴熏、药物”五大祛白中心，根据不同人群设立六大诊疗科室，为早期白癜风患者的病愈提供有力的保障。

病愈案例：在天津白癜风医院，仅一个疗程，白癜风就看不见

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采用疗法：美国308激光+中药熏蒸

治疗前：脸部患白斑一个月，后向颈部扩散，经人介绍到天津白癜风医院接受治疗。

治疗一周：白斑向红色、深红色、褐色转变，出现针尖大小的色素点形成"色素岛" ;

治疗一个月：黑色素沉着向中间聚集，白斑面积开始缩小;

治疗一疗程：患者脸部白斑用肉眼已看不见。

巩固治疗后：来院复查，白癜风已治好，至今未复发。 >>>进入拓展阅读：《4招击退“高花费” 祛白不花冤枉钱》

温馨提示： 在没有查明病因的情况下，家长一定不要给孩子乱用药，一旦发现孩子有白斑要及时去科学正规医院进行诊疗，协助医生找到白斑发病原因，采取针对性的治疗方案。切不可因求医心切而使用民间偏方、土方甚至是特效药，延误治疗，加重病情。 预约前95%的患者选择与医生1对1沟通>>



