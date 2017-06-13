专家浅谈：白癜风恢复期的症状

由于白癜风是一种发病极高的皮肤疾病，所以在我们日常生活中很常见。白癜风恢复期的症状，充分显示了治疗的效果。白癜风治疗周期比较长，很多患者在治疗过程中由于看不到效果而失去治疗的信心，进而放弃治疗，这对患者病情的控制和治疗效果都有一定的不利影响。

由于白癜风是一种发病极高的皮肤疾病，所以在我们日常生活中很常见。白癜风恢复期的症状，充分显示了治疗的效果。白癜风治疗周期比较长，很多患者在治疗过程中由于看不到效果而失去治疗的信心，进而放弃治疗，这对患者病情的控制和治疗效果都有一定的不利影响。>>>>在线咨询治疗方案

周金蓉解读：白癜风恢复期的症状

1、白斑的边缘由模糊不清转为清晰，不再继续扩散，边缘出现一些分散的点状的正常肤色，我们称之为色素岛，这是白癜风确实出现了好转的症状，慢慢地这些点状的色素岛会渐渐连接起来，成为色素带。

通常情况下，色素岛会先出现在白斑边缘，再逐渐向白斑中央渗入，使白斑内缩，也有少数患者白斑中出现色素岛，然后渐渐向周围扩散。>>>>什么时候治疗白癜风效果好?

2、对于散发性和泛发性白癜风来说，白斑数目减少、面积变小是白癜风好转最明显的症状，而对于局限型的白癜风来说，这一症状并不明显。

3、如果发现有新的色岛出现或者原有色素岛变大或者相互融合或者白斑边缘黑圈变宽，仅凭这一点，就可以判断是否有恢复或者白癜风的治疗是否有进展。>>>>面积大的白斑还能够治好吗?

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白斑处于恢复期，治疗不可放松

周金蓉指出，很多患者都有这样的一个错误认识，当发现白斑出现黑点或者是色素岛，就减少治疗次数或者放弃治疗，这是不明智的表现。

白癜风不会自愈的，之所以出现黑点或者是色素岛这是由于光疗刺激黑色素细胞的效果，此时黑色素细胞的生长环境并没有消失，若不积极的配合治疗白斑是无法康复的。

温馨提示：得了白癜风之后，一定要及时去专业的白癜风医院治疗。越早发现对治疗就越有利，还能减少白癜风的治疗费用和时间。白癜风虽然是一种顽固型的皮肤疾病，但是是能够治好的。只要患者在发病之后，及时去专业的白癜风医院治疗，查明发病的病因之后，针对性的去治疗白斑，就能有效的治疗白癜风。天津白癜风医院推出“预约绿色通道”便民服务，通过网络绿色通道预约可独享6项优惠特权。>>>想了解优惠详情?马上咨询



