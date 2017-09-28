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白癜风患者运动时需要注意些什么

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2017-09-28来源：

       白癜风的发病因素众多，其中免疫力低下就是其中的一个发病原因。因此，为了有效地控制白癜风症状，医生往往会建议患者加强日常的锻炼，因为锻炼有助于增强体质，提高机体免疫力。然而，运动也并非越多越好，也是需要有所讲究的。

       山西太原白癜风专家指出，虽然体育运动对白癜风恢复有好处，但并非运动越多越好。如果运动过度，体力透支，就会影响机体内环境的稳态平衡。那么，白癜风患者运动有什么讲究呢？

       1、要注意运动的方式方法。

       任何事情都要讲究方式方法，方式方法不当往往会适得其反，对于运动也是如此。白癜风患者在运动时，一开始应做些热身运动，从小运动量、小幅度、简单动作开始，等身体逐渐发热后，再慢慢加大运动量，切不可一开始就马上剧烈运动，那样是非常不利于身体健康的，自然就更不利于白癜风的治疗了。

       2、要把握适度的运动量。

       山西太原白癜风医院专家介绍说，运动如果过度、过量，会导致机体功能的亢进，不利于身体的健康。同时还可能会引起免疫力下降，影响细胞黑色素的形成，导致皮肤的局部黑色素缺失，不利于白癜风的治疗。只有保持一个适量适度的运动，才能起到增强体质、提高免疫力的作用。

      3、要选择空气清新的地方。

       由于环境污染也会影响到白癜风症状，所以锻炼地点要选择在宽敞平坦、树木茂密、空气新鲜的地方。比如可以选择空气新鲜的公园、操场、树林、河边等户外公共场所，因为树木花草有净化空气，吸附灰尘及调节温度、湿度、过滤噪声的作用，新鲜空气中所含的大量的负离子，对人体有调节作用，能使人提高工作效率，增加抗病能力。

       4、运动时间的选择也要科学。

        运动时间的选择是否科学也是很重要的。一般来说运动的时间应选在日出之后，最 佳的时间段是早晨。因为日出之后，植物能够很好地进行光合作用，空气中的氧气就会增多，人们就可以呼吸到更多的新鲜空气，有利于人体吐旧纳新，使人心旷神怡，有助于精神心理的调节，振奋人体阳气。另外，傍晚时候也是运动的一个不错时间段。

      【温馨提示】患者在运动时，切勿选择正午时刻，这是因为：一方面正午时刻气温高，特别是夏季，外出运动容易出现中暑的情况。另一方面，正午时刻正是阳光照射强烈的时候，如果接受过多的紫外线辐射，就会影响黑色素细胞的正常合成代谢，非常不利于白癜风患者的康复治疗。


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