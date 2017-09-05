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山西太原白癜风医院有哪些治疗技术

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2017-09-05来源：

      白癜风易诊难治，要想达到很好的治疗效果，医院的选择和治疗方法的制定至关重要。一个正规的医院，往往拥有一支经验丰富的医疗队伍，一套科学规范的康复体系，一系列先进医疗设备。那么，山西治疗白癜风的医院哪家比较正规呢？太原白癜风医院有哪些治疗技术呢？

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     山西太原白癜风医院是一所专治白癜风的老牌医院，是山西省医保定点医院，山西新农合医疗定点机构，山西职工医学院临床教学医院。医院的各项收费严格执行医保定价标准，诊疗过程严格遵循标准诊疗原则。选择这里看白癜风，还可享受新农合、医保报销部分治疗费用，省钱又省心。

       目前，随着白癜风发病率的逐年上升，传统的一些治疗理念和诊疗方法已经远远不能满足治疗的需要了，因此，我们山西太原白癜风医院也不忘对新技术、新疗法的研究和探索，先后引进了许多先进的诊疗设备，主要有：

       1、三维皮肤CT检测系统：这是一种广泛运用于医学检测的诊疗设备，无论在皮肤病的检测还是治疗上，都是一项不可替代的创新技术和高端技术，是皮肤影像学运用于皮肤病检测和治疗的代表，是一种最前沿的皮肤诊断、检测系统。

        2、美国308准分子激光：该疗法利用独特的308nm准分子激光，集中作用于患处皮肤，引起一系列生化反应，从而促进黑色素的合成。是迄今为止治疗白癜风最安全、有效的方法，堪称是白癜风激光治疗系统的巅峰之作。

        3、311窄谱UVB紫外线光疗：通过311nm的紫外线光照射皮损，产生光化学反应或调节免疫反应等作用，从而达到治疗白癜风、银屑病等某些顽固性皮肤病的目的。特别是对于半身、全身等大面积白斑的治疗，具有安全可靠、疗效确切等独特优势。

        4、自体黑色素细胞种植：就是将患者正常皮肤的优质、活跃的黑色素细胞准确、快速地分离出，然后采用特殊手段进行提取、培养，直接种植到患者白斑处，使黑色素细胞快速成活，大量繁殖，以达到恢复正常肤色的目的。这一技术开拓了治疗白癜风的新领域，解决了众多久治不愈的白癜风患者的治疗难题。

        5、中药熏蒸渗透治疗：以中药学理论为基础，利用药物热辐射原理，将药物和水煮沸后，通过产生药蒸汽，对患者白斑部位进行熏蒸治疗，以调节机体内环境的平衡与稳态，从而达到治疗白癜风的目的，具有很多优势。

      【专家寄语】对于白癜风的治疗，仅仅依靠传统的药物疗法，已经远远不能满足市场的需要了。而这些先进医疗设备的引进，大大改善了医院的诊疗技术，提高了医院的整体实力和市场竞争力。目前这些仪器已经在临床治疗中得到了广泛的运用，而且临床实践证明具有很好的治疗效果。


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山西太原白癜风医院

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联系电话：0351-7070000

门诊时间：08:00-18:00

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