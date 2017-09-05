太原白癜风医院顽固性白癜风能治好吗

白癜风是一种世界性皮肤顽疾，不仅治疗复杂，而且还易扩散易复发。更有些白癜风患者还同时伴发有其他疾病，比如伴发糖尿病、高血压、斑秃等疾病，这就会使得白癜风治疗更加复杂，因为要同时兼顾两种疾病。那么，对于这种伴发有其他疾病的疑难性白癜风该如何治疗呢？下面就为大家分享一个皮肤萎缩性白癜风的治疗病例。



患者，女，发病1年多，腰腹部白斑，刚开始发现的时候，白斑只有两块硬币那么大，没去专业医院检测治疗，而是一直使用偏方、涂药、激素类药物等方法进行治疗，然而白斑还是没有恢复，而且还出现瘢痕、皮肤萎缩等现象。

后来，父亲在省城听说7月25日北京白癜风专家要来山西太原白癜风医院坐诊，于是决定带孩子去看北京专家。来到山西太原白癜风医院后，经专家仔细查看、详细询问病情，并借助皮肤CT检测技术进行详细检查分析后，认为女孩的白斑发病与免疫失调有关。由于免疫异常，影响了黑色素细胞的正常代谢过程，进而引发了白癜风。

【治疗方案】我院专家联合杨维玲教授根据病因、病情和发病部位，针对性地制定了一套治疗方案——免疫调节型中医中药治疗与308准分子激光照射双管齐下，即通过激光照射白斑患处，激发体内酪氨酸酶的活性，使黑色素细胞的代谢功能恢复正常，促进黑色素的合成再生，从而达到治 愈白癜风的目的。并对她的饮食做了规范，以补充生成黑色素所需的营养成分，同时还通过心理疏导，调节患者的情绪。

【专家点评】 由于女孩刚开始发现白斑时没有进行专业检查，只是一味的使用偏方及外用药治疗，结果导致延误了病情，造成白斑扩大及皮肤萎缩等各种并发症。女孩的不当治疗，给后期治疗制造了障碍，增加了治疗难度，对身体健康也带来了一定副作用。

所以，山西太原白癜风医院再次提醒白癜风患者，白癜风治疗应遵循它的病理特点，选择科学、系统、规范的治疗方法，只有这样白癜风才能治 愈。盲目治疗，只能造成不可逆的伤害。因此，我们希望患者能够接受科学规范的治疗，切莫走冤枉路。