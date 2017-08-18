小孩脸上有白斑是怎么回事？是不是白癜风

小孩脸上有白斑是怎么办？儿童处于发育阶段，免疫力低，皮肤娇嫩。因此，治疗时要避免对皮肤的外部刺激，内服药物要尽量选择儿童专用的药性温和的药物，在饮食上要注意适当多吃一些含铜、铁、锌等丰富的食物……

小孩脸上有白斑是怎么回事？如今的孩子已不再是懵懂无知的小孩，他们已开始关注自己的外在形象。如果脸上出现白块，会对他们的心理产生一定的不良影响。因此，家长要重视起来，及时带孩子去医院治疗。那么，孩子脸上有白斑是怎么回事呢？是不是白癜风呢？

1、儿童脸上有白块可能是什么？



（1）白癜风：后天性皮肤色素脱失病，症状表现为白点或白块，发病部位光滑无鳞屑，各个年龄段、人体各个部位均可发病，无明显性别差异，随着病情加重，白块面积会扩大，甚至泛发全身；

（2）白色糠疹：多发于儿童面部，症状表现为浅白色斑，上面有细微的鳞屑，发病部位不光滑；

（3）无色素痣：皮肤上某一区域黑色素细胞发育不正常所致，先天发病，症状表现为苍白色斑，但出生后不会立即表现出来，这也是它与白癜风容易混淆的地方。

（4）贫血痣：先天局限性色素减退病，血管组织发育缺陷所致，表现为浅白色斑，用力摩擦后周围皮肤会变红，发病部位不会变红。



根据以上文字对白癜风、白色糠疹、无色素痣、贫血痣等疾病的描述，我们可以对儿童脸上白块是什么病，初步判断。但是，我们要强调的是：疾病的确诊需要相关的医学知识，患者或亲属往往并不具备专业的疾病相关知识，因此，必须前往医院，在医生的指导下，进行相关检查。那么，儿童脸上白斑都要做哪些检查呢？



2、儿童脸上有白块是啥病，怎么检查





（1）伍德灯检查：在伍德灯下，黑色素吸收全波段紫外线，若黑色素减少则折光强，显浅色，而黑色素增加则折光弱，显暗色。以此来判断患者皮肤上的白斑是不是白癜风。



临床上肉眼有时难以发现正常皮肤特别是白皙皮肤上的浅色斑，而Wood灯下白癜风的皮损为纯白色，与周围正常皮肤对比鲜明，界限清楚。尤其当白斑中开始出现毛囊复色时，复色初期在自然光线下表现并不明显，但可以借助Wood灯来观察而得以确认。而脱色素性痣、白色糠疹、结节性硬化、炎症后色素减退斑、麻风的色素减退斑等在Wood灯下为黄白色或灰白色；花斑癣为棕黄色或黄白色；贫血痣的淡白色皮损则不能显现。

（2）皮肤CT检查： 是基于光学聚焦原理，利用计算机三维断层成像技术，能够直观实时、动态地观测白癜风病发生、发展，是目前白癜风检查更为准确和先进的仪器。



美国三维皮肤CT检测系统，不但可以定量比较病损和正常皮肤色素之间的差别，为白癜风的诊断提供可靠依据，还可以直接扫描出白斑内部黑色素细胞的数量或黑色素细胞是否存在，为白癜风的疗效评估提供可靠依据，这对于早期白癜风和原因不明白斑的鉴别和确诊有重要意义。

我们要强调的是：伍德灯只能用于 初步确诊 ，容易误诊。 伍德灯检查+皮肤CT检查 可提高诊断的准确率



3、儿童脸上白块如何治疗



（1）儿童处于发育阶段，免疫力低，皮肤娇嫩。因此，治疗时要避免对皮肤的外部刺激，内服药物要尽量选择儿童专用的药性温和的药物。

（2）临床上，多数儿童白癜风的发病与体内铜、铁、锌等微量元素过量缺失有密切关系。因此，儿童白癜风患者在饮食上要注意适当多吃一些含铜、铁、锌等丰富的食物，如动物肝脏、蛋类、蔬菜、豆类，还有花生、黑芝麻、核桃、葡萄干等。

（3）白癜风依靠单一的药物治疗是无法短期治 愈的，而饮食也只能起到辅助的作用。白癜风的治疗，还要借助其他手段。目前，国内外较为先进的治疗白癜风的方法是308准分子激光。308准分子激光是目前国内外治疗白癜风效果比较明显的方法，而且照射时孩子不会感到疼，易于接受。

