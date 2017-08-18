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山西太原哪家医院可以治好儿童白癜风

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2017-08-18来源：

        白癜风出现在脖子上很明显，严重影响外观。很多人由于缺乏对白癜风的正确认识，在脖子、脸上等暴露部位出现白斑后，就会出现各种各样的消极心理，甚至做出一些极端的事情。那么，小孩脖子上如何出现白斑如何是好呢？山西太原哪家医院能治好儿童脖子上的白癜风呢？

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        1、要接受专业诊断，对症治疗

        脖子上长白斑，可能是白癜风、白化病、汗斑、白色糠疹等疾病。不同的疾病，其治疗方法是不一样的，因此，脖子长白斑后，首先要做出科学诊断，看脸上的白斑是白癜风呢，还是其他皮肤病种。待诊断明白后，再对症治疗。

        2、要选对治疗方法，科学治疗

        在选择治疗脖子上白斑的方法时，一定要综合考虑患者病因、病情、年龄、体质、症状特点等因素，然后针对性地制定治疗方案。还要注意分期分型治疗，进展期要控制白斑的继续扩散；稳定期才能进行彻治。如果能够内外结合，多种疗法结合使用，那将会大大提高疗效。

       3、要注意生活细节，加强护理

        颈部出现白癜风后，需注意养生，培养一个良好的生活习惯。要避免饮酒吸烟，因为烟酒会严重刺激患者皮肤；要劳逸结合，注意休息，不要过度劳累，尤其不要去熬夜；要培养良好的生活观念，正确做好白癜风的日常保健；要注意生活细节，不要吃一些变质的食物；在生活中，一定要避免白斑部位出现同形反应导致的白斑扩散。

       山西太原白癜风医院——颈部白癜风病例

        患者，女，19岁，颈部白癜风。发病三月余，来我院就诊，经皮肤CT检测，白斑处于发病早期，黑色素还没有完全脱失，外用美国308准分子激光照射，内服我院独 家药物蒺藜消白丸系列药物。17天后白斑明显恢复。后巩固治疗一月复查，皮肤CT显示白斑区黑色素已全恢 复。

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       专家寄语：白癜风发病初期，白斑区黑色素细胞没有完全脱失，在此基础上如能及时接受治疗，恢复比较快。所以提醒各位患者，如发现有白癜风症状，要及时到正规白癜风医院接受专业的治疗，以防错过最 佳治疗时期，使病情加重。


        标准化诊疗，让治白不走冤枉路

        山西太原白癜风医院推行的“标准化诊疗”新模式，根据患者的发病特征、性别、年龄、体质、职业等不同情况，分期、分型、分色、分部位、分人群辨症论治，进而量身打造个性化诊疗方案，保证了治疗的针对性、科学性和高效性。再加上三维皮肤CT检测、美国308准分子激光、中药熏蒸渗透、311窄谱UVB光疗、表皮细胞种植、中医多维通络等白癜风诊疗新技术的密切配合，以及蒺藜消白系列中药制剂的辅助调理，极大地提升了白癜风疾病的治疗效果，也赢得了众多患者的一致好评。


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山西太原白癜风医院

医院地址：太原市小店区并州南路47号（狄村街站）

联系电话：0351-7070000

门诊时间：08:00-18:00

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