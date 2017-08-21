患者陈述最近不经意发现身上长了几块白色斑点，很符合白癜风的外在症状，一下子联想到了身边见过的出现白斑的朋友们，他们的正常工作和生活都受到了严重的影响，而且女性朋友们变得不爱打扮了，产生了自暴自弃的想法，随着病情的加重，白斑还会扩散，身上长了白斑该怎么办？

患者陈述最近不经意发现身上长了几块白色斑点，很符合白癜风的外在症状，一下子联想到了身边见过的出现白斑的朋友们，他们的正常工作和生活都受到了严重的影响，而且女性朋友们变得不爱打扮了，产生了自暴自弃的想法，随着病情的加重，白斑还会扩散，身上长了白斑该怎么办?<<<<咨询专家，脸上长白斑还能化妆么?

1、白斑都是白癜风吗

白身上有白斑就是白癜风吗?其实，白癜风只是白斑的一种表现症状。判断身上的白斑是不是白癜风，可以根据白斑的形状，早期白癜风白点一般表现为椭圆形或不规则形，表面光滑无皮屑，界限清晰，一般出现在皮肤易暴露的部位，如：手部、脚步、胳膊、脸、额头等。如果发现自己的白斑符合以上症状，建议尽快去医院就医。<<<<患有白癜风这种病可以治好吗?

2、白斑对患者的其他部位有哪些伤害

长期精神紧张、忧愁、过度惊恐均可导致白斑变白癜风。精是神的物质基础，神是精的物质表现，愁一愁白了头，就是这个道理。人体是一个有机整体，在人体内某部位的物质失调后，可能在它相应的部位产生白癜风，如：人体心脏发生病变时可反应到手腕部，胃部发生病变，反应到左肩部，肝部发生病变反应到右肩部，所以说白斑一旦扩散将会影响身体的其他部位。>>>我的白斑还能治好吗?问问医生。

3、病因不明治疗不灵，准确诊断是前提

传统检测白癜风的手段就是通过医生的面诊或单纯的使用伍德灯照射患处，用肉眼来进行判断。这样的诊断方式存在着很大的漏诊和误诊，而因为误诊而造成白癜风扩散的例子也比比皆是。美国三维皮肤CT与传统病理活检相比，它具有无创无痛、病人舒适度高以及检查迅速等优点。美国新一代氯化氙308激光技术不但能迅速安全治疗患者白斑，还可以从根本上改善患者的机体免疫力，有效的预防白斑的二次发作。>>>CT真的这么有效吗?

济南白癜风专科医院得花很多钱吗，若发现自身出现白斑，务必及时要到正规的医院检查，切勿盲目治疗或自行诊治，很大机率会对患者的身体造成严重影响。若白斑早期得不到科学治疗白斑易扩散，夏季是白斑的高发期，也是治疗白斑的较佳时期，患者朋友们务必抓紧治疗。<<<<现在治疗白斑医院有什么优惠吗?



