白斑是不是白癜风这是很多患者朋友们的疑问，白斑在一定程度上和白癜风有很多相似的特点，于是多数朋友就把白斑当做了白癜风，一看见有白斑就说自己患白癜风了，无论是白斑还是白癜风都是极易扩散的皮肤病，白癜风专家指出检测白斑的仪器有很多美国三维皮肤CT是检查白斑的火眼金睛，看看下面的详细介绍。<<<<问问专家，我身的白斑有点犯红，是不是又严重了，用什么治疗啊？

1、所有的白斑都是白癜风吗

白癜风是一种典型的皮肤白斑病，初期是治疗的重要时机，但是很多患者由于不了解白癜风的症状，简单的认为白斑就是白癜风，结果导致错过了治疗时机，其实，白癜风的白斑只是白斑中的一种，白癜风初期，白斑仅有几片或数片，面积也小，逐渐的，相邻白斑会扩散，形成大面积的白斑，白癜风的危害很大，了解白癜风的症状有利于治疗白癜风。>>>>白癜风的症状还有哪些？点击咨询医生

2、白斑对患者的其他部位有哪些伤害

白癜风的症状表现多种发病原因也不是一种，患者在发现自己身上的白斑时一定要及时的去医院进行诊断，根据诊断结果有针对的性的进行治疗，白斑极易扩散，在发病初期稍不注意白斑就会发展为中期，白斑在发病初期治疗起来还是相对容易的，白癜风专家提醒，一定要早发现早治疗，避免白斑对人身体的危害。>>>>>>问问专家我这个白斑一个多月，好治疗吗？

3、治疗白斑病要准确诊断是前提

检测白斑的技术除了拥有常见的WOOD灯设备，美国三维皮肤CT影像分析系统，它是基于光学聚焦原理，利用计算机三维断层成像技术，直观实时、动态的观测皮肤病发生、发展、疗效及其皮损情况的先进检测与治疗复合型的仪器。不管是什么疾病，早期都是治疗较好的时候，所以一旦发现白斑就及时去医院检查，确诊后及时治疗。>>>检测需要多长时间？

小孩患了白癜风好治吗，身上出现白斑时，不要惊慌，首先要去医院做检查，采取措施防止扩散，一旦查出就是白癜风也不要惊慌失措，因为白斑病在初期是比较好治疗了，如果错过了治疗的时间会比较麻烦，要对症下药，做到早发现早治疗。<<<<早期白斑去医院治疗多长时间能和正常皮肤一样？